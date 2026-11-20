La pallavolo calabrese torna protagonista con la ripartenza dei campionati regionali di Serie C e Serie D, sia maschili che femminili. Da alcune settimane le palestre della regione hanno ripreso ad animarsi con partite, allenamenti e competizioni che coinvolgono numerose società e centinaia di atleti. Dal Pollino allo Stretto, il movimento pallavolistico ha ritrovato il ritmo della stagione agonistica, con un calendario ricco di appuntamenti che comprende non soltanto le prime squadre, ma anche i campionati giovanili, le attività dedicate ai più piccoli e la Coppa Calabria. Un’attività diffusa sul territorio che rappresenta un punto di riferimento per tanti ragazzi e per le realtà associative impegnate quotidianamente nella promozione dello sport. La nuova stagione costituisce anche un’occasione per consolidare il lavoro svolto negli ultimi anni e rafforzare il ruolo della pallavolo come strumento di aggregazione, formazione e crescita. Al centro di questo percorso c’è il Comitato regionale Fipav Calabria, impegnato nell’organizzazione delle competizioni e nel sostegno alle società, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del movimento a tutti i livelli.

Fipav Calabria, Sestito: “Vogliamo sostenere le società e far crescere il movimento”

Il presidente regionale Carmelo Sestito ha sottolineato l’importanza della ripartenza dei campionati, evidenziando il lavoro che ogni società svolge per garantire continuità alle attività sportive. Dietro le squadre impegnate nelle competizioni regionali ci sono infatti dirigenti, tecnici, atleti e volontari che contribuiscono alla crescita della pallavolo sul territorio, spesso attraverso un impegno che va ben oltre gli appuntamenti del fine settimana. “La ripartenza dei campionati regionali è sempre un momento importante per tutto il nostro movimento. Dietro ogni squadra ci sono sacrifici, passione, lavoro e tante persone che quotidianamente si impegnano per portare avanti le proprie società. Il nostro obiettivo è accompagnarle in questo percorso, offrendo occasioni di confronto e crescita”, ha dichiarato Sestito, richiamando il valore delle realtà sportive locali e la necessità di continuare a investire sulla loro attività. Il Comitato regionale intende infatti affiancare all’organizzazione dei campionati una programmazione rivolta al futuro, con particolare attenzione alla formazione dei giovani e al consolidamento delle strutture societarie.

“Il Comitato regionale sta lavorando con lo sguardo rivolto al presente e al futuro”, prosegue il presidente. “Vogliamo consolidare quanto costruito, sostenere le realtà territoriali e creare condizioni sempre migliori per lo sviluppo della pallavolo, partendo dai settori giovanili fino ad arrivare ai campionati di vertice”. Una prospettiva che punta a valorizzare l’intero percorso sportivo degli atleti, dalle prime esperienze nelle palestre fino alle competizioni più impegnative. I tornei regionali di Serie C e Serie D rappresentano in questo senso un passaggio importante, perché permettono alle società di confrontarsi e ai giovani di maturare esperienza agonistica. Accanto ai risultati sportivi, resta centrale la funzione sociale delle attività pallavolistiche, che coinvolgono famiglie, comunità e appassionati, contribuendo a mantenere viva la presenza dello sport anche nelle realtà territoriali più piccole.

Serie C femminile, Sensation Profumerie main sponsor del campionato

Tra gli elementi che caratterizzano la nuova stagione figura anche il sostegno delle aziende che hanno scelto di affiancare il Comitato regionale Fipav. Le partnership rappresentano un contributo importante alla promozione delle competizioni e al rafforzamento del rapporto tra il movimento sportivo e il mondo imprenditoriale. In particolare, Sensation Profumerie è il main sponsor del campionato regionale di Serie C femminile, uno dei tornei di riferimento della pallavolo calabrese. Una collaborazione che accompagna la stagione agonistica e che si inserisce nel lavoro del Comitato per dare maggiore visibilità alle società e alle attività organizzate sul territorio. Il coinvolgimento degli sponsor viene considerato un elemento significativo per sostenere i progetti sportivi e favorire nuove opportunità di crescita, affiancando all’impegno delle società il contributo delle realtà economiche che credono nel valore dello sport.

“Il sostegno degli sponsor è fondamentale”, evidenzia Sestito. “Avere al nostro fianco aziende che credono nel valore della pallavolo significa poter dare maggiore forza ai nostri progetti e valorizzare il lavoro delle società. La partnership con Sensation Profumerie per la Serie C femminile rappresenta un esempio importante di questa sinergia, così come tutte le collaborazioni che ci permettono di guardare avanti con fiducia”. Con i campionati ormai entrati nel vivo, l’attenzione torna quindi alle partite e ai risultati delle squadre impegnate nelle diverse categorie. Nei prossimi mesi, le competizioni regionali continueranno a coinvolgere atleti e tifoserie in tutta la Calabria, affiancando alle sfide sportive le attività dei settori giovanili e gli appuntamenti della Coppa Calabria. Dal Pollino allo Stretto, la nuova stagione del volley calabrese si sviluppa così attraverso un movimento diffuso, nel quale l’attività agonistica si intreccia con la formazione dei giovani, la partecipazione delle comunità e il lavoro delle società. L’obiettivo condiviso è consolidare quanto costruito e creare nuove condizioni di sviluppo per la pallavolo in tutta la regione.