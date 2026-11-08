Volley, Akademia Messina cade ad Altamura: le SuperGirls reagiscono ma cedono 3-1 | FOTO

Trasferta amara per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina, che nella settima giornata del campionato di Serie A2 Fineco di volley femminile viene sconfitta per 3-1 dalla PanBiscò Leonessa Altamura. Al Palazzetto Luca Baldassarra, le padrone di casa si impongono con i parziali di 25-17, 25-17, 19-25 e 25-19, al termine di una partita nella quale le SuperGirls alternano momenti di difficoltà a una reazione convincente, senza però riuscire a completare la rimonta. La formazione allenata da Leonardo Barbieri paga soprattutto la scarsa continuità in attacco e le difficoltà in ricezione, particolarmente evidenti nei primi due set. Nel terzo parziale arriva una risposta importante, con Messina capace di recuperare cinque punti di svantaggio e riaprire l’incontro grazie a una maggiore aggressività a muro. Nel quarto, però, Altamura ritrova il controllo della gara e conquista la vittoria.

Volley Serie A2, Altamura parte forte e mette in difficoltà Akademia Messina

Le SuperGirls iniziano la partita con personalità, portandosi subito sullo 0-2 grazie agli attacchi di Payton Henderson e Sara Bellia. Altamura reagisce e ribalta il punteggio, ma Messina riesce a mantenere l’equilibrio fino al 10-10. Da quel momento le pugliesi aumentano il ritmo, trovando punti importanti con Alessia Arciprete, Lea Orlandi e Deziret Madan. La squadra di Barbieri fatica a costruire il proprio gioco e subisce l’allungo delle padrone di casa, che raggiungono il 20-12 e chiudono il primo set sul 25-17. Il secondo parziale segue un andamento simile. Messina parte con un muro vincente di Pegoraro, ma Altamura prende progressivamente il controllo del gioco, sfruttando la pressione al servizio e una maggiore efficacia offensiva. Le siciliane restano a contatto fino al 5-4, poi le padrone di casa allungano sul 9-5 e successivamente sul 16-9. I due time-out chiamati da Barbieri e il doppio cambio con Colombano e Peroni non riescono a modificare l’andamento del set. Altamura si impone nuovamente 25-17, chiudendo il parziale con un muro di Orlandi su Henderson.

Akademia Messina reagisce nel terzo set: Quero protagonista della rimonta

Con due set di svantaggio, la Cosedil F3 Motors Akademia Messina trova finalmente la reazione. Altamura prova a chiudere rapidamente la partita e si porta avanti fino al 12-7, ma le SuperGirls non si arrendono. Sara Bellia e Payton Henderson guidano la rimonta, permettendo alle siciliane di recuperare progressivamente terreno fino alla parità sul 15-15. Messina acquista fiducia, migliora la qualità del proprio attacco e trova nel muro un’arma determinante. Il sorpasso arriva sul 18-17, prima che Veronica Quero diventi protagonista del finale con tre muri vincenti e attacchi decisivi. Le SuperGirls allungano fino al 24-18, anche grazie a un ace di Henderson, e conquistano il parziale per 25-19. Le statistiche del terzo set evidenziano il cambiamento della formazione messinese, che chiude con il 46% di positività offensiva, il 43% di efficienza in attacco e cinque muri vincenti.

Nel quarto set Altamura riprende il controllo e chiude la partita

La reazione del terzo parziale sembra poter dare nuova energia alle siciliane, che iniziano bene anche la quarta frazione. Saana Lindgren trova soluzioni efficaci in attacco e a muro, contribuendo al primo allungo messinese sull’8-6. Altamura, però, reagisce con cinque punti consecutivi e ribalta il risultato sull’11-8. La ricezione delle SuperGirls torna a perdere precisione, mentre Svobodova e Madan guidano la nuova accelerazione delle padrone di casa. Le pugliesi raggiungono il 16-11 e mantengono il vantaggio nonostante i tentativi di Lindgren e Henderson di riavvicinare Messina. Nel finale Arciprete contribuisce all’allungo decisivo, prima che un errore al servizio di Quero consegni ad Altamura il 25-19 e il successo per 3-1.

Henderson miglior realizzatrice messinese, undici muri per le SuperGirls

Il confronto statistico conferma le difficoltà incontrate dalla squadra di Barbieri. Altamura chiude con 57 attacchi vincenti e il 24% di efficienza offensiva, contro i 45 attacchi vincenti e il 17% di efficienza di Messina. Alle siciliane non bastano gli 11 muri vincenti, due in più rispetto alle avversarie. A incidere sul risultato è soprattutto la differenza nella ricezione positiva, con Altamura al 44% e Messina ferma al 24%. La miglior realizzatrice delle SuperGirls è Payton Henderson con 14 punti, seguita da Sara Bellia e Veronica Quero con 12 e da Saana Lindgren con 11. Per Altamura spiccano i 17 punti di Alessia Arciprete, i 15 di Eva Svobodova e i 14 di Deziret Madan. Il riconoscimento di MVP dell’incontro viene assegnato alla palleggiatrice pugliese Ester Serafini.

Coach Barbieri: “nei primi due set non siamo riusciti a garantire una ricezione efficace”

Al termine della gara, il tecnico dell’Akademia Messina, Leonardo Barbieri, analizza le difficoltà della squadra, riconoscendo i meriti delle avversarie e sottolineando il rammarico per non aver dato continuità alla reazione del terzo parziale. “Nei primi due set i loro battitori spin ci hanno impedito di giocare. Non siamo riusciti a garantire una ricezione efficace e ad avere palloni giocabili. Va dato grande merito alle nostre avversarie, che hanno battuto con forza e precisione, anche se qualcosa in più avremmo potuto fare noi. Dal terzo set è iniziata un’altra partita: siamo riusciti a vincerlo, siamo rientrati in gara e abbiamo lottato punto a punto. Nel quarto, però, a metà parziale abbiamo subìto un break decisivo che ci ha condannato. È un peccato, perché in quel momento avremmo dovuto avere maggiore lucidità, attenzione ed entusiasmo dopo essere tornati in corsa, ma non ci siamo riusciti”. Il tecnico guarda anche ai prossimi appuntamenti, sottolineando la necessità di mantenere alta la determinazione. “Dobbiamo mantenere sempre la stessa mentalità, continuando a lavorare per crescere e scendendo in campo con il massimo della determinazione, cercando di conquistare punti su ogni campo. Affronteremo in casa squadre che, classifica alla mano, ci concedono qualche possibilità in più. Per questo guardiamo con fiducia alle prossime partite e siamo convinti di poter fare bene”.

Sara Bellia: “abbiamo commesso troppi errori, c’è rammarico”

Anche Sara Bellia evidenzia le difficoltà incontrate soprattutto nelle situazioni di muro-difesa e la necessità di trovare maggiore continuità durante l’intera partita. “Soprattutto nei primi due set abbiamo commesso troppi errori nelle situazioni di muro-difesa. Sapevamo cosa dovevamo fare, ma non siamo riuscite a metterlo in pratica fin dall’inizio e credo che sia stato questo il motivo per cui siamo andate sotto 2-0. Contro una squadra del genere, capace di difendere tanto e di trovare diverse soluzioni, recuperare diventa molto complicato. L’aspetto positivo è stato l’atteggiamento mostrato nel terzo set e nella prima parte del quarto. Poi, però, siamo nuovamente calate, abbiamo fatto un po’ di confusione soprattutto nelle situazioni di muro-difesa e abbiamo faticato anche nelle scelte d’attacco, nonostante la loro grande capacità difensiva. C’è sicuramente rammarico per come è andata”. La schiacciatrice messinese guarda quindi ai prossimi due incontri, considerati particolarmente importanti per il percorso della squadra. “Adesso ci aspettano due partite determinanti” – continua Bellia – “che dovremo affrontare con la voglia di vincere, con determinazione e continuando a portare in campo quanto di buono abbiamo mostrato in alcune fasi della gara. Sono squadre alla nostra portata: dovremo entrare subito in partita e fare fin dall’inizio quello che sappiamo fare meglio”.

Akademia Messina, prossime due partite al PalaRescifina contro Melendugno e Altino

Dopo la sconfitta di Altamura, la Cosedil F3 Motors Akademia Messina tornerà in campo domenica 15 novembre alle ore 17, quando al PalaRescifina arriverà la Narconon Volley Melendugno. Tre giorni più tardi, mercoledì 18 novembre alle ore 20:30, le SuperGirls saranno nuovamente impegnate in casa contro la Tenaglia Altino Avastese Volley, nel turno infrasettimanale. Due appuntamenti importanti per cercare di migliorare una classifica che, dopo la settima giornata, vede Akademia Messina a quota 3 punti. La squadra di Barbieri sarà chiamata a ripartire dagli aspetti positivi mostrati ad Altamura, cercando soprattutto maggiore continuità e precisione nei momenti decisivi.

PanBiscò Leonessa Altamura-Akademia Messina 3-1: il tabellino

Serie A2 Fineco, settima giornata

PanBiscò Leonessa Altamura-Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3-1

Parziali: 25-17, 25-17, 19-25, 25-19.

PanBiscò Leonessa Altamura: Orlandi 10, Svobodova 15, Pulliero 12, Arciprete 17, Serafini 3, Madan 14, Biagini (L) 0, Agbortabi n.e., Evola n.e., Cacciatore n.e., D’Onofrio n.e., Mastrangelo n.e., Caracuta n.e., Adubea n.e. Allenatore: Matteo Dell’Anna. Viceallenatore: Claudio Marchisio.

Cosedil F3 Motors Akademia Messina: Guiducci 2, Bellia 12, Pegoraro 5, Lindgren 11, Henderson 14, Quero 12, Rolando (L) 0, Peroni 1, Colombano 0, Gazzola 0, Caruso 0. Allenatore: Leonardo Barbieri. Viceallenatore: Fabio Collina.

Arbitri: Antonio Testa e Alessandro D’Argenio.

Video check: Antonella Monteleone.

Segnapunti federale: Giuseppe Cinquepalmi.

Impianto: Palazzetto Luca Baldassarra, Altamura (Bari).

Durata: 2 ore e 5 minuti.

MVP: Ester Serafini (PanBiscò Leonessa Altamura).