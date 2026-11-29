Negli ultimi anni, la vitamina D è diventata la protagonista indiscussa degli esami del sangue e degli scaffali delle farmacie. Complice una narrazione mediatica spesso sensazionalistica, le è stato attribuito il ruolo di scudo invincibile contro qualsiasi malanno: dall’influenza al declino cognitivo, fino alle malattie cardiovascolari e autoimmuni. Ma cosa dice davvero la scienza quando spegniamo i riflettori del marketing?

​Per fare chiarezza, occorre partire da un dato biochimico fondamentale: la vitamina D non è una semplice vitamina, ma un pre-ormone. Il nostro organismo la sintetizza principalmente attraverso la pelle grazie all’esposizione ai raggi solari UVB, mentre solo una piccola quota (circa il 10-20%) arriva dalla tavola, attraverso alimenti come pesci grassi, tuorlo d’uovo e funghi.

​Il grande equivoco: associazione non significa causa

Gran parte dell’entusiasmo attorno alla vitamina D nasce da vecchi studi osservazionali. I ricercatori avevano notato che le persone con malattie croniche, infezioni frequenti o stanchezza cronica presentavano spesso livelli bassi di vitamina D nel sangue. Da qui il salto logico, tanto intuitivo quanto errato: “Se chi sta male ha poca vitamina D, allora dare vitamina D a tutti farà stare meglio tutti”.

​La medicina basata sulle prove ha ridimensionato questa illusione. Ampi studi clinici randomizzati — come il celebre studio VITAL pubblicato sul New England Journal of Medicine — hanno dimostrato che l’integrazione a tappeto nella popolazione generale sana non previene infarti, ictus, tumori né fratture. Spesso, un livello basso di vitamina D non è la causa della malattia, ma un semplice marker di uno stile di vita poco sano: chi è sedentario, obeso o esce poco di casa per motivi di salute prende meno sole e, di conseguenza, ha valori più bassi.

​Dove funziona davvero (e perché è insostituibile)

Ridimensionare i falsi miti non significa negare l’importanza di questo ormone. Il suo ruolo primario e incontestabile riguarda il metabolismo osseo: la vitamina D permette all’intestino di assorbire il calcio e il fosforo, garantendo la mineralizzazione dello scheletro. Una sua grave carenza provoca il rachitismo nei bambini e l’osteomalacia negli adulti, oltre ad aggravare l’osteoporosi.

​Come usarla seriamente: le regole della clinica

Per evitare sprechi economici e inutili sovradosaggi, l’uso della vitamina D deve seguire criteri medici rigorosi, in linea con le indicazioni delle principali società scientifiche e delle autorità regolatorie (come la Nota 96 dell’AIFA in Italia):

​ Niente dosaggi “a tappeto”: Misurare la vitamina D nel sangue (25-OH-vitamina D) non è un esame di routine per persone giovani e in buona salute. Il test ha senso solo in presenza di fattori di rischio reali: osteoporosi documentata, terapie prolungate con cortisone, malattie che causano malassorbimento intestinale (come la celiachia non trattata o il morbo di Crohn), insufficienza renale cronica o scarsa esposizione solare cronica (come negli anziani istituzionalizzati).

Misurare la vitamina D nel sangue (25-OH-vitamina D) non è un esame di routine per persone giovani e in buona salute. Il test ha senso solo in presenza di fattori di rischio reali: osteoporosi documentata, terapie prolungate con cortisone, malattie che causano malassorbimento intestinale (come la celiachia non trattata o il morbo di Crohn), insufficienza renale cronica o scarsa esposizione solare cronica (come negli anziani istituzionalizzati). ​ Attenzione ai falsi “valori bassi”: I laboratori indicano spesso come “insufficienza” valori inferiori a 30 ng/mL, ma per la maggior parte della popolazione sana un valore superiore a 20 ng/mL è già pienamente sufficiente a garantire la salute delle ossa.

I laboratori indicano spesso come “insufficienza” valori inferiori a 30 ng/mL, ma per la maggior parte della popolazione sana un valore superiore a è già pienamente sufficiente a garantire la salute delle ossa. ​ Il sole resta la fonte migliore: Bastano 15-20 minuti al giorno di esposizione di viso, braccia e mani alla luce solare diretta (senza filtri solari in quella breve finestra, evitando le ore centrali estive) per stimolare una produzione fisiologica ed equilibrata.

Bastano 15-20 minuti al giorno di esposizione di viso, braccia e mani alla luce solare diretta (senza filtri solari in quella breve finestra, evitando le ore centrali estive) per stimolare una produzione fisiologica ed equilibrata. ​No al fai-da-te e alle megadosi: Essendo una sostanza liposolubile, la vitamina D non viene eliminata facilmente con le urine come la vitamina C, ma si accumula nel tessuto adiposo. Assumere dosaggi eccessivi senza controllo medico può portare a intossicazione, provocando ipercalcemia (eccesso di calcio nel sangue), calcoli renali e calcificazioni vascolari. Inoltre, la somministrazione giornaliera o settimanale a dosi fisiologiche è preferibile ai “boli” mensili ad altissimo dosaggio, che possono paradossalmente alterare i meccanismi di regolazione dell’ormone.

​La vitamina D non è una pillola magica per compensare la sedentarietà o una dieta squilibrata. È un farmaco prezioso quando serve davvero, ma va prescritto con precisione chirurgica dal medico, trasformando un’abitudine di massa in una scelta clinica mirata.