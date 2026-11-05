Vitale celebra 120 anni a Crotone: all’evento anche l’influencer Ida Galati. Presentato il nuovo e-commerce

Centoventi anni di storia, una tradizione imprenditoriale che attraversa le generazioni e una nuova sfida proiettata verso il futuro. Vitale Boutique ha celebrato a Crotone un traguardo importante della propria storia aziendale con un evento dedicato alla presentazione del nuovo e-commerce e alla trasformazione digitale dell’impresa. Tra gli ospiti della serata anche Ida Galati, influencer e professionista della comunicazione digitale. L’appuntamento, svoltosi il 31 ottobre, ha avuto come filo conduttore “La misura del futuro”, un concept scelto per raccontare l’evoluzione di una realtà imprenditoriale che, dal 1905, ha saputo rinnovarsi mantenendo intatto il legame con il territorio crotonese. Un evento che ha voluto andare oltre la dimensione celebrativa, trasformandosi in un’occasione per condividere una storia fatta di intuizioni, sacrifici, investimenti e capacità di interpretare i cambiamenti del mercato.

Un viaggio nella storia dell’azienda

La location scelta per la serata è stata particolarmente significativa: il nuovo hub logistico di Vitale Boutique, il cuore operativo dell’organizzazione aziendale, allestito per accogliere gli ospiti e ripercorrere le tappe di una storia lunga oltre un secolo. Una mostra dedicata alle origini e all’evoluzione dell’impresa ha accompagnato i presenti in un viaggio dal 1905 a oggi, partendo dalla prima bottega di tessuti fino ad arrivare alla moderna organizzazione commerciale e logistica. Momento centrale dell’iniziativa è stato il confronto con Angela Vitale, che ha raccontato le sfide affrontate dall’azienda e le prospettive di sviluppo, soffermandosi sulle scelte imprenditoriali che hanno consentito alla realtà familiare di attraversare epoche e trasformazioni economiche profondamente diverse. Particolare attenzione è stata riservata anche alle persone che lavorano quotidianamente all’interno dell’azienda. Professionalità, competenze e organizzazione rappresentano infatti il patrimonio umano sul quale si fonda la crescita di Vitale Boutique.

La presenza di Ida Galati e il dialogo con il mondo digitale

Tra gli ospiti presenti Ida Galati, influencer e figura attiva nel panorama della comunicazione digitale. La sua partecipazione ha arricchito una serata che ha posto al centro proprio il rapporto tra impresa, innovazione e nuovi linguaggi della comunicazione. La presentazione del nuovo e-commerce costituisce infatti un passaggio strategico per Vitale Boutique: uno strumento pensato per ampliare gli orizzonti commerciali dell’azienda, raggiungere nuovi pubblici e rafforzare la propria presenza sul mercato attraverso le opportunità offerte dal digitale.

Da Crotone una visione che guarda oltre i confini

Il significato dell’evento è legato anche al valore dell’investimento sul territorio. In un contesto economico nel quale molte imprese del Mezzogiorno devono confrontarsi con la difficoltà di crescere e competere, Vitale Boutique sceglie di continuare a investire a Crotone, dimostrando come innovazione e sviluppo possano partire anche da una realtà lontana dai principali poli economici nazionali. La presentazione del nuovo progetto digitale diventa così il simbolo di una precisa visione imprenditoriale: portare un’azienda con oltre 120 anni di storia verso nuovi mercati, senza rinunciare alla propria identità. La serata del 31 ottobre ha celebrato proprio questo equilibrio tra memoria e futuro. Una storia nata da una bottega di tessuti nel 1905 che oggi, attraverso il commercio digitale, si prepara a raggiungere nuovi orizzonti, continuando a riconoscere in Crotone il luogo delle proprie origini e del proprio sviluppo.