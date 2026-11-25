In occasione dell’iniziativa “Giuditta Levato- Dalla lotta alla memoria, dalla memoria al futuro“, svoltasi oggi 25 Novembre presso la Sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria, Nausica Sbarra, Segretaria Generale della Cisl Città Metropolitana di Reggio Calabria, è intervenuta con una riflessione sul valore della memoria di Giuditta Levato. Nel suo intervento ha richiamato il ruolo dell’autonomia economica e del lavoro dignitoso come strumenti fondamentali di emancipazione e contrasto alla violenza di genere. Di seguito l’intervento completo.

“Care amiche e cari amici, autorità e rappresentanti delle istituzioni, il 25 novembre non può essere una semplice ricorrenza e neppure ridursi ad una giornata di celebrazioni e dichiarazioni di principio. La violenza contro le donne non comincia e non finisce con il femminicidio. Ha radici profonde in una cultura patriarcale che ancora oggi produce disparità, dipendenza economica e negazione dei diritti. Ecco perché la lotta alla violenza non può essere separata dalla battaglia per il lavoro, per la dignità salariale, per la stabilità occupazionale e per la piena partecipazione delle donne alla vita economica, sociale e politica del Paese.

La nostra, poi, è una regione dove le donne continuano a pagare ancora un prezzo particolarmente alto in termini di disoccupazione, precarietà, lavoro irregolare e carenza di servizi. Troppe donne sono ancora costrette a scegliere tra maternità e occupazione, tra autonomia e necessità economiche, tra il diritto di lavorare e il peso di responsabilità familiari che continuano a ricadere sulle loro spalle.

E quando manca il lavoro, quando manca un reddito adeguato, quando mancano i servizi e le reti di protezione, anche la possibilità di sottrarsi alla violenza diventa più difficile. Per questo diciamo con chiarezza che il lavoro è uno strumento fondamentale di libertà e di emancipazione femminile.

Un lavoro dignitoso, stabile, regolarmente retribuito è infatti una condizione essenziale per consentire alle donne di affermare pienamente la propria libertà. Una libertà per la quale tante donne hanno lottato e pagato un prezzo altissimo, come ci ricorda la storia di Giuditta Levato.

La bracciante agricola calabrese, la madre, che nel secondo dopoguerra ebbe il coraggio di mobilitarsi per rivendicare il diritto alla terra, al lavoro e alla dignità. La donna coraggiosa che il 28 novembre 1946, durante una mobilitazione contadina a Calabricata, venne raggiunta da un colpo d’arma da fuoco. Morì il primo dicembre, a soli 31 anni. Era incinta di sette mesi.

Non fu un femminicidio nel significato attuale del termine, ma evidentemente rappresenta una testimonianza straordinaria del protagonismo delle donne nelle battaglie per i diritti, perché non volle accettare la rassegnazione, la povertà e l’ingiustizia. La sua storia, qualora ve ne fosse il bisogno, ci ricorda che le conquiste sociali e sindacali sono state ottenute con la mobilitazione e il sacrificio di tante lavoratrici e lavoratori.

E oggi, a distanza di ottant’anni, quella stessa battaglia per la dignità deve continuare, assumendo le forme e le priorità del nostro tempo.

Come sindacato abbiamo il dovere di promuovere la parità salariale, sostenere l’occupazione femminile stabile, pretendere servizi per l’infanzia, una rete territoriale di assistenza e politiche efficaci.

Occorre sostenere i centri antiviolenza, i percorsi di protezione e le misure di inserimento lavorativo per le donne che decidono di uscire da situazioni di violenza.

E c’è un altro aspetto che non possiamo sottovalutare, il coinvolgimento degli uomini. La parità richiede un cambiamento culturale profondo, a partire dall’educazione al rispetto, dalla condivisione delle responsabilità familiari e dal superamento di modelli culturali fondati sul possesso e sulla sopraffazione. Alle istituzioni chiediamo politiche concrete, non interventi occasionali. Chiediamo che la parità di genere diventi la priorità dell’azione politica, perché nessuna donna debba più subire discriminazioni, ricatti o violenze per mantenere il proprio posto di lavoro.

Ricordare Giuditta Levato in questa giornata significa tenere insieme memoria e futuro, diritti del lavoro e diritti delle donne, giustizia sociale e libertà. Vuol dire riconoscere che la questione femminile riguarda la qualità della democrazia e il modello di sviluppo che vogliamo costruire per la Calabria. Non può esserci giustizia sociale senza parità,non può esserci libertà se una donna è costretta a dipendere economicamente da chi la maltratta.

E il sindacato deve essere in prima linea perché la libertà delle donne diventi una condizione reale nella vita di tutti i giorni. Facciamo in modo che il 25 novembre sia l’occasione per rinnovare il nostro impegno e costruire una società dove ogni donna possa vivere senza paura e scegliere il proprio futuro. La dignità non si concede, si riconosce. I diritti non si regalano, si conquistano e la libertà delle donne è una condizione irrinunciabile. Dalla storia di Giuditta Levato raccogliamo un’eredità, nessuna conquista senza partecipazione, nessuna emancipazione senza lavoro, nessuna libertà senza diritti“.