Prevenzione, protezione, autonomia e una battaglia culturale da portare avanti ogni giorno. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, traccia un bilancio delle iniziative promosse dalla Regione, sottolineando la necessità di rafforzare l’impegno delle istituzioni e dell’intera società. “La violenza contro le donne è una ferita aperta che riguarda l’intera società e che richiede un impegno quotidiano, non soltanto in occasione di questa giornata. In questi anni la Regione Calabria ha messo in campo interventi concreti, mobilitando oltre 5,4 milioni di euro per rafforzare prevenzione, protezione e percorsi di autonomia”, dichiara Occhiuto.

Violenza sulle donne, gli interventi della Regione Calabria

Il governatore richiama l’attenzione sulle misure adottate per garantire assistenza alle vittime, rafforzare i presìdi territoriali e assicurare percorsi di accoglienza protetta all’interno delle strutture sanitarie. “Dal progetto ’Donne Libere’, che ha già consentito di prendere in carico 166 donne, all’attivazione di 7 nuovi Centri Antiviolenza e al potenziamento delle Case Rifugio. Abbiamo inoltre istituito la Rete regionale Codice Rosa nei Pronto Soccorso, per garantire alle donne vittime di violenza un’accoglienza protetta e una presa in carico tempestiva e multidisciplinare”. Occhiuto riconosce inoltre il contributo di Giusi Princi e Pasqualina Straface nell’attuazione delle politiche regionali di contrasto alla violenza di genere. “Abbiamo fatto tanto – grazie soprattutto all’impegno di Giusi Princi prima e di Pasqualina Straface in questa seconda legislatura – ma sappiamo bene che resta ancora molto da fare”.

Occhiuto: la prevenzione passa dall’educazione dei giovani

Accanto agli interventi economici, sociali e sanitari, il presidente della Regione Calabria evidenzia l’importanza di un cambiamento culturale che coinvolga soprattutto le nuove generazioni, promuovendo il rispetto, la libertà e la parità. “Dobbiamo lavorare sulla prevenzione, sull’educazione dei più giovani e sulla diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sulla parità. La sfida più importante è soprattutto culturale: dobbiamo costruire una società nella quale nessuna donna debba avere paura di essere libera e nella quale ogni forma di violenza e sopraffazione sia riconosciuta e contrastata”, conclude Occhiuto.