“In Italia abbiamo leggi bellissime contro la violenza sulle donne. E donne che continuano a non essere protette. Sono le “leggi manifesto”: approvate in fretta dopo un femminicidio che fa rumore, con un nome, una conferenza stampa, un titolo sui giornali. E poi lasciate lì, senza soldi, senza personale, senza posti, senza controlli. Sulla carta, con la Convenzione di Istanbul, la Legge 119/2013 e il Codice Rosso, una donna che denuncia dovrebbe avere in 72 ore ascolto, protezione, casa rifugio, sostegno psicologico e legale gratuito. Nella realtà, il Codice Rosso ha accelerato la denuncia, ma non il resto. La donna denuncia oggi, il posto in Casa Rifugio arriva dopo 3 mesi, perché i posti sono 1 ogni 20.000 abitanti e non 1 ogni 10.000 come prevede Istanbul“. È quanto dichiarato da Franca Milazzo, presidente dell’Associazione “Ipazia”.

“I Centri Antiviolenza sono definiti servizi essenziali, ma finanziati a bando annuale, come un progetto qualsiasi. Fondi in ritardo di 8 mesi, operatrici pagate 600-700 euro al mese. In Calabria ci sono 9 Centri su 404 Comuni. Le leggi manifesto promettono, ma non obbligano. Dicono “si promuove”, “si favorisce”. Non dicono “si deve fare entro 90 giorni, con questi fondi”. Succede anche con la prevenzione: da 20 anni la si chiede nelle scuole, oggi le ore obbligatorie di educazione all’affettività e al rispetto sono zero. Solo progetti spot.

Succede con l’autonomia: una donna non lascia un uomo violento solo per paura, ma anche perché non ha dove andare. Con un Reddito di Libertà di 530 euro al mese per 12 mesi non si paga un affitto con due figli. Senza casa e lavoro, la denuncia diventa un biglietto di andata e ritorno. Per il 25 novembre chiediamo con forza a chi governa 4 impegni concreti e finanziati:

Fondi strutturali e triennali per Centri e Case Rifugio, fuori dai bandi. Un Centro è un presidio, non un progetto. 30 ore annue obbligatorie di educazione all’affettività e al rispetto in ogni scuola, con docenti formati e pagati. Reddito di Libertà di almeno 800 euro per 24 mesi, riserva del 15% degli alloggi popolari con corsia di 90 giorni, incentivi veri alle aziende che assumono. Banca dati unica nazionale e osservatori regionali permanenti, con rete tra Procure, Forze dell’Ordine, Sanità e Centri.

Una legge senza soldi, senza personale, senza formazione, è solo un pezzo di carta che serve a chi la scrive per mettersi la coscienza a posto. La violenza non si combatte con mimose, panchine rosse e minuti di silenzio. Si combatte quando una donna chiama alle 2 di mattina e trova una voce che le dice: “abbiamo un posto per te e per i tuoi figli, da domani, e un lavoro che ti aspetta”.

Finché non potremo dire questa frase in ogni Comune d’Italia, avremo fallito. Non come donne, ma come Stato. Negli anni abbiamo anche rovesciato la giustizia: perché quando una donna denuncia violenza deve essere lei ed i suoi figli a dover scappare di casa? Perché devono essere loro a dover vivere nascosti, con l’indirizzo segreto, con la paura di essere trovati? Oggi puniamo la persona che denuncia, togliendole tutto: la casa, la stabilità, i figli che cambiano scuola, il lavoro che si perde.

E lasciamo chi commette violenza, comodamente sul divano di casa sua, invece di costringerlo in una struttura di accoglienza, a farlo seguire, a farlo curare, a farlo controllare con il braccialetto elettronico che funziona davvero. Questo non è giustizia. Questa è una seconda violenza, fatta dallo Stato“, conclude Milazzo.