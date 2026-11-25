La Regione Calabria aderisce alla campagna internazionale “Orange the World”, l’iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promossa da UN Women, l’ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, e sostenuta dal Soroptimist International. L’adesione della Regione, attraverso il dipartimento al Welfare e l’assessore Pasqualina Straface, si inserisce nell’ambito della mobilitazione mondiale che prende il via oggi, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Iniziano così i tradizionali 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, che si concluderanno il 10 dicembre, in concomitanza con la Giornata dei diritti umani. L’iniziativa vede il coinvolgimento del Soroptimist International d’Italia e dei Club Soroptimist della Calabria, impegnati nella diffusione di una cultura del rispetto, della parità e della tutela dei diritti delle donne, richiamando istituzioni, associazioni e cittadini a una responsabilità condivisa nel contrasto al fenomeno.

Al centro dell’edizione 2026 di “Orange the World” figurano la diffusione e la concreta attuazione dei principi della Convenzione di Istanbul, il trattato del Consiglio d’Europa che rappresenta uno dei più importanti strumenti internazionali per prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne e quella domestica. La Convenzione, fondata su quattro pilastri fondamentali, richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione, della consapevolezza e dell’intervento tempestivo. Attraverso la partecipazione alla campagna internazionale, la Regione Calabria rinnova il proprio impegno nella promozione dei diritti delle donne e nella diffusione di una cultura fondata sul rispetto e sulla dignità della persona, sostenendo le iniziative finalizzate a rafforzare la consapevolezza collettiva e la rete di protezione delle vittime.