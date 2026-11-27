Non mostri facilmente riconoscibili, ma ragazzi della porta accanto, con la faccia pulita, spesso un titolo di studio e un’idea tossica di rapporto con le donne. È la comune narrazione del “femminicidio” come frutto di una violenza imprevedibile e folle quella che l’incontro “Se fa male non è amore”, organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Nicola Pizi”, ha provato a scardinare il 25 novembre scorso. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, infatti, l’Istituto scolastico di Palmi ha voluto offrire un momento di riflessione alle ragazze e ai ragazzi delle classi quinte, facendo salire in cattedra, per una disamina del fenomeno, la Presidente di Corte d’Appello di Catanzaro, dott.ssa Concettina Epifanio e i sostituti procuratori di Palmi, Fabrizio Rafeli e Silvia Viceconte.

Ad introdurre il confronto – aperto dalla lettura a due voci di un monologo e da una intro musicale a cura degli studenti del “Pizi” – è stata la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Domenica Mallamaci. “Nessun uomo che ami davvero pensa a ridurre gli spazi di libertà della propria compagna, perché il possesso non è amore; voglio anche invitare le ragazze a non farsi tarpare le ali, scambiando comportamenti inaccettabili di controllo per attenzione e amore”, ha scandito la Dirigente. Un concetto ripreso nel suo intenso intervento dalla dott.ssa Epifanio che ha ripercorso davanti agli studenti la tragica vicenda di Giulia Cecchettin. “Ha ragione la sorella di Giulia quando dice che Filippo non è un mostro, ma un figlio sano del patriarcato: chiamare mostri quelli che usano violenza contro le donne, serve solo a farci dormire sonni tranquilli, a farci illudere che sapremmo riconoscere la minaccia, e a deresponsabilizzarci, come società, su un problema che è innanzitutto culturale”, ha spiegato con chiarezza e passione ai ragazzi. E se il problema è culturale, gli interventi legislativi che investono solo il piano repressivo non possono bastare.

La legislazione

I meccanismi del “Codice rosso” e l’introduzione del reato di “femminicidio” sono stati al centro della presentazione dei sostituti Rafele e Viceconte che hanno sottolineato come la magistratura disponga oggi di un solido apparato normativo sul fenomeno. “L’introduzione del reato di “femminicidio” è stato un passo importante perché il legislatore ha riconosciuto la specificità dell’omicidio di una donna in quanto donna desiderosa di esercitare i propri diritti”, ha spiegato Viceconte.

La violenza sulle donne come la mafia

Ma la vera sfida, come si diceva, si vince su un altro piano. “Quando penso alla violenza sulle donne, mi viene in mente una frase di Giovanni Falcone relativa alla mafia: non dobbiamo pensare alla mafia, diceva, come qualcosa di lontano ed esterno ma vicino a noi, dentro di noi. Si riferiva alla mentalità mafiosa. Ecco, credo che dovremmo fare altrettanto sul tema della violenza contro le donne. E mi rivolgo in particolare ai ragazzi e al modo in cui imparano ad affrontare una sconfitta e un no”, ha sottolineato la dott.ssa Epifanio prima che l’incontro fosse arricchito anche dagli interventi dei ragazzi. L’intensa mattinata, coordinata dalle prof.sse Maria Bonfiglio e Anna Saraceno, è stata significativamente suggellata da un’esibizione degli studenti sulle note di “Vietato morire” di Ermal Meta.