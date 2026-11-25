La violenza di genere non può essere considerata un fatto privato né un’emergenza episodica, ma un fenomeno che richiede un impegno costante da parte delle istituzioni e dell’intera società. È il messaggio lanciato dall’avvocato Filomena Falsetta, responsabile dei rapporti con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine della deputata Simona Loizzo, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La riflessione, condivisa con gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il cavaliere Pasquale Giardino e l’ufficiale Giacomo Ferlaino, pone l’accento sulla dimensione sociale e culturale del fenomeno: “è una violazione strutturale dei diritti umani che interroga le fondamenta della nostra società, le nostre Istituzioni e il nostro sistema educativo. Dietro ogni dato statistico ci sono vite spezzate, libertà negate e famiglie ferite, spesso nel silenzio delle mura domestiche”.

Secondo Falsetta e gli insigniti OMRI, il contrasto alla violenza di genere richiede un’azione condivisa, in sintonia con il lavoro portato avanti in sede parlamentare dalla deputata Simona Loizzo, anche nell’ambito della Commissione sul femminicidio. Tra le priorità indicate vi è la necessità di “garantire certezza della pena e tempi rapidi della giustizia, potenziare le reti di protezione e i centri antiviolenza sul territorio, promuovere l’autonomia economica delle donne e investire con determinazione nell’educazione al rispetto fin dai banchi di scuola”. Il cambiamento culturale passa dunque dalla capacità di riconoscere e contrastare con fermezza ogni forma di abuso, fisico, psicologico ed economico, attraverso un impegno che non si esaurisca nelle celebrazioni del 25 novembre. Un particolare riconoscimento viene infine rivolto alle Forze dell’Ordine: “Nel segno di un rinnovato patto etico tra istituzioni e società, esprimiamo, infine, la nostra gratitudine alle Forze dell’Ordine, il cui impegno quotidiano, silenzioso e tempestivo rappresenta la risposta più concreta e coraggiosa dello Stato contro ogni forma di sopraffazione”, concludono Falsetta, Giardino e Ferlaino.