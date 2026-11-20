La lotta alla violenza di genere comincia dalla prevenzione e dalla capacità di riconoscere quei comportamenti che, spesso sottovalutati, possono rappresentare i primi segnali di una relazione violenta. È questo il messaggio emerso dall’incontro “Read the Signs – Riconosci i segnali di una relazione tossica”, che si è svolto mercoledì 18 novembre, alle ore 10, presso il Liceo “Alvaro” di Palmi. Un momento di confronto tra studenti, magistratura, forze dell’ordine e istituzioni, durante il quale è stato affrontato il tema della violenza domestica e dell’importanza di intervenire prima che le situazioni degenerino. Particolarmente significativo l’intervento del Procuratore della Repubblica di Palmi, Emanuele Crescenti, che ha illustrato l’impegno della Procura nella protezione delle vittime, spiegando come oltre la metà dei magistrati dell’ufficio sia destinata a un gruppo specializzato nella tutela delle fasce deboli. L’iniziativa, promossa dal Soroptimist International Club di Palmi in collaborazione con l’I.I.S. “Einaudi-Alvaro”, ha coinvolto gli studenti delle classi quinte del liceo e dell’ITE, offrendo loro strumenti per individuare i primi campanelli d’allarme e comprendere a chi rivolgersi per chiedere aiuto.

Il Procuratore Crescenti: “Solo con la cultura si combattono questi fenomeni”

Nel suo intervento, il Procuratore Crescenti ha richiamato la necessità di affiancare all’azione giudiziaria un lavoro educativo capace di agire sulle cause culturali della violenza. “Noi siamo come i chirurghi: interveniamo quando il male c’è già, cercando di eliminarlo ed evitare che si ripeta, ma le istituzioni hanno il compito primario di evitare che questo male si manifesti, agendo sul piano culturale e della parità sostanziale”. Il magistrato ha quindi illustrato l’attività svolta dalla Procura di Palmi a tutela delle persone più vulnerabili, evidenziando l’applicazione di protocolli specifici finalizzati a proteggere la persona offesa fin dal momento della denuncia e a evitare ulteriori traumi. Un impegno che si accompagna alla convinzione che “solo con la cultura si combattono questi fenomeni”. Sul ruolo della consapevolezza individuale si è soffermato anche Guido Rosati, Capitano della Compagnia Carabinieri di Palmi, che ha invitato i giovani a riflettere sul significato del rispetto, non come un limite imposto dall’alto, ma come un perimetro definito attraverso il riconoscimento della propria dignità personale. Rosati ha inoltre messo in guardia dalla tendenza a minimizzare i primi comportamenti di controllo e le manifestazioni di gelosia possessiva.

Come riconoscere i segnali di una relazione tossica

Al centro dell’iniziativa è stata posta la necessità di imparare a distinguere una relazione affettiva sana da un rapporto caratterizzato da comportamenti potenzialmente violenti. Attraverso la discussione sul tema “I segnali di una relazione tossica”, curata dalle socie del Soroptimist di Palmi, gli studenti hanno approfondito alcuni atteggiamenti che possono rappresentare campanelli d’allarme: l’intensità eccessiva, la gelosia, il controllo, l’isolamento da amici e familiari, le critiche continue, la manipolazione, le accuse e gli scatti d’ira. L’obiettivo è stato quello di fornire ai ragazzi strumenti concreti per riconoscere queste dinamiche e sapere a chi rivolgersi. A spiegare il significato della campagna è stata Sofia Ciappina, Presidente del Soroptimist International Club di Palmi: “Con la campagna “Read the Signs” vogliamo parlare direttamente ai giovani, aiutandoli a distinguere l’amore autentico dal possesso. La prevenzione passa dalla consapevolezza: imparare a leggere questi segnali oggi significa costruire relazioni libere e rispettose domani”. Un messaggio rivolto in particolare agli studenti che si preparano a concludere il percorso scolastico e ad affrontare nuove esperienze personali e relazionali.

Il ruolo della scuola e il confronto con le istituzioni

L’incontro è stato fortemente voluto e sostenuto dalla Dirigente scolastica Mariarosaria Russo, insieme ai suoi collaboratori, il professor Riccardo Rossetti, vicario del Dirigente scolastico, e la professoressa Ottavia Silvana Morgante. I lavori si sono aperti con i saluti della stessa Russo, della Presidente del Soroptimist Sofia Ciappina e del Sindaco di Palmi Giovanni Calabria. Nel corso dell’iniziativa è stato letto anche un messaggio dell’onorevole Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni violenza di genere. Presenti inoltre le professoresse Antonella Catanzaro e Lilly Sgrò, referenti del Liceo Alvaro, che hanno favorito il collegamento tra gli studenti prossimi alla conclusione del percorso scolastico e i rappresentanti delle istituzioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. A sottolineare il valore educativo dell’appuntamento è stata la Dirigente Russo: “La scuola non è solo un luogo di istruzione, ma una palestra di vita e di cittadinanza attiva. Aprire le porte alle istituzioni e alle forze dell’ordine su temi così delicati è fondamentale per dare ai nostri studenti la forza di non sentirsi mai soli e il coraggio di chiedere aiuto”. L’iniziativa ha così ribadito il ruolo della collaborazione tra scuola, associazioni e istituzioni nella costruzione di una cultura fondata sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla prevenzione della violenza.