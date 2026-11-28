La Viola ha annunciato il taglio di Daniel Love. Dopo l’annuncio dell’ingaggio di Gustavs Karlis Kampuss la notizia era nell’aria, si attendeva solo l’ufficialità arriva nella mattinata odierna. Nella nota della società neroarancio si legge: “La Myenergy Reggio Calabria comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Daniel Love per la risoluzione del contratto che lo legava alla società neroarancio. Il Club ringrazia Daniel per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto nel corso della sua esperienza a Reggio Calabria, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva e personale“.