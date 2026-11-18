La società neroarancio ufficializza le nuove nomine nell’ambito della struttura dirigenziale, operativa e del settore giovanile. La Myenergy Reggio Calabria comunica di aver definito la struttura dirigenziale per rafforzare il percorso di crescita del Club. Il Prof. Vincenzo Maria Romeo è stato nominato Amministratore Unico della società, assumendo la responsabilità della gestione societaria. La carica di Direttore Generale viene affidata ad Alessandro Giuliani, mentre Domenico Porcino assume il ruolo di Direttore Operativo, con funzioni di coordinamento delle attività organizzative e gestionali del Club.

Novità anche nell’organizzazione del settore giovanile, ambito strategico per il presente e il futuro della società neroarancio. Paolo Ginestra assume l’incarico di Direttore operativo del Settore Giovanile e lavorerà in stretta collaborazione con il Responsabile Tecnico, coach Giulio Cadeo, per promuovere lo sviluppo e il consolidamento dell’attività giovanile.

Per quanto riguarda la prima squadra, Michele Stellato, già dirigente addetto agli arbitri, assume anche l’incarico di Team Manager, contribuendo al coordinamento delle attività giornaliere del Club.

Le nuove nomine si inseriscono in un percorso di rafforzamento della struttura societaria, finalizzato a garantire una sempre maggiore efficienza organizzativa, una chiara definizione delle responsabilità e una gestione coordinata delle diverse aree del Club. Myenergy Reggio Calabria prosegue così nel proprio progetto di crescita e consolidamento, ponendo le basi per una struttura sempre più solida, organizzata e funzionale agli obiettivi sportivi e societari.