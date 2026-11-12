Viola dipendente da Love, nel bene e nel male: il problema fisico che lo sta limitando, tanto su cui riflettere

La Viola è Daniel Love dipendente. Probabilmente era nei piani già da inizio stagione, visto che lo spot di straniero, unico occupabile a roster in categoria, dunque preziosissimo nella costruzione della squadra e solitamente riservato al giocatore di maggior talento, è stato proprio destinato all’ex cestista NCAA. Un azzardo, perchè non aveva mai giocato in Italia, ma anche una scommessa sul suo talento.

Un talento del quale la Viola non sembra poter fare a meno. Nel bene e nel male. Un dualismo sotto gli occhi di tutti in queste prime uscite. Probabilmente il giocatore più criticato (insieme a Diouf), l’americano ha fatto un po’ di fatica, soprattutto all’inizio. Qualche prestazione sottotono, passaggi a vuoto (metaforici e letterali), scarsa lucidità in alcune fasi del match, soprattutto in quelle finali, che magari hanno pesato anche sul giudizio finale.

Premesso questo, guardando le partite, al netto di un Romeo che si porta dietro un problema alla caviglia, di Taflaj con un fastidio al collo contro Legnano e qualche problema fisico che nelle scorse gare ha limitato Donadoni, Love sembra l’unico che, in questo momento, può spaccare la partita. Lo ha dimostrato ieri contro Legnano, pur uscendo dalla panchina: 16 punti e 8 rimbalzi, 4/5 da 3, in appena 22 minuti di gioco. In una situazione in cui quasi tutti i suoi compagni hanno fatto fatica in attacco (solo Markovic e Calvellini hanno raggiunto i 10 punti).

Love ha già firmato 20 punti contro San Vendemiano, 17 contro Omegna, contribuendo enormemente alle due vittorie esterne. La prestazione, tutto sommato positiva, di ieri arriva però dopo quella disastrosa contro Vicenza: 0 punti in 12 minuti di utilizzo.

Questi dati fotografano un giudizio netto, anzi due. Il primo punto riguarda l’imprescindibilità offensiva di Love: è il giocatore che potenzialmente ha più punti nelle mani, ha diverse soluzioni offensive, se entra in striscia può aprire break importanti. Il secondo punto, strettamente collegato al primo, riguarda però l’utilizzo di Love e la gestione in diverse fasi della partita.

Lo abbiamo visto spesso, nelle prime uscite stagionali, partire a razzo e spegnersi dopo pochi minuti, giocare a intermittenza, calare nettamente nel secondo tempo, soprattutto nell’ultimo quarto, con alcuni palloni sanguinosi e scelte frutto di poca lucidità nei momenti in cui essere lucidi può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. E non è un caso.

Il problema atletico di Love: la spiegazione di coach Carrea

Ovviamente, se n’è accorto anche coach Carrea che è stato costretto a sostituirlo o tenerlo fuori anche quando ci sarebbe stato bisogno di lui. Love ha sempre giocato circa 20 minuti a partita. Tradotto: la Viola gioca metà partita senza quello che dovrebbe essere il suo miglior giocatore, lo straniero selezionato per fare la differenza, alzare la qualità del roster, centrare gli obiettivi, vincere.

Questo è un tema importante sul quale riflettere. Lo ha detto coach Carrea ai microfoni di StrettoWeb in conferenza stampa dopo il ko contro Legnano. Un tema però ben più ampio, che parte da un problema fisico/atletico del giocatore.

Interrogato sul perchè Love parta dalla panchina da due gare consecutive, coach Carrea ha spiegato: “scelta tecnica e gestionale. Love sia dal punto di vista dell’osservazione che della performance, dal punto di vista fisico non sta crescendo secondo le aspettative, va in affanno dopo pochi minuti di gioco, lo rileviamo con gli strumenti del nostro staff, con la frequenza cardiaca, con i dati raccolti, fa fatica a recuperare, si vede dopo pochi minuti in campo. Si vede anche da come gioca, dopo pochi minuti, anche a livello di body language.

Abbiamo pensato che questo affanno non gli permettesse di essere lucido sui finali, quindi abbiamo provato a spezzettargli la partita, in modo che avesse tanti recuperi. Credo sia stato un finale più efficiente rispetto agli ultimi che ha giocato. Allo stesso tempo credo sia anche un tema, abbiamo bisogno di un riferimento in attacco che sia in campo più minuti rispetto a quanti riesce a fare, faremo con lui una riflessione per capire come risolvere questa questione“.

Una situazione complicata. Da una parte gli sprazzi di talento si sono visti e Love, nel bene e nel male, è spesso l’unico giocatore che sembra in grado di poter dare una vera scossa alla squadra. Love gira a 10 punti di media a partita in una squadra che ne ha 6.9 a giocatore, unico in doppia cifra (Romeo, Taflaj e Markovic sono a qualche decimale di differenza per andare oltre i 9 ndr).

Ma se quella scossa è destinata a durare poco a causa del problema atletico che spegne il giocatore alla distanza e soprattutto non viene capitalizzata da una squadra che ha dimostrato di non riuscire ancora a gestire bene i vantaggi che prendere durante i match, rischia di essere solo un continuo “losing effort” che trasforma il giocatore in un capro espiatorio di colpe che ha fino a un certo punto.

Quindi la Viola dovrà riflettere bene sul giocatore, su come volerci puntare e su come gestire le sue energie. E a proposito di riflessioni, Love rischia di non essere l’unico su cui sedersi a tavolino e metterci la testa nelle prossime settimane, magari quando dall’A2 si smuoverà qualcosa, o qualcuno.