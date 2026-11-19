Promuovere la cultura del rispetto tra i giovani e fornire strumenti concreti per riconoscere e contrastare la violenza di genere. È questo l’obiettivo del convegno “Cultura del Rispetto e Violenza di Genere: strumenti di contrasto”, in programma martedì 24 novembre 2026, alle ore 10, presso l’Auditorium “E. Loi” dell’Istituto IPALBTUR “G. Trecroci” di Villa San Giovanni. L’iniziativa è promossa dalla FIDAPA, sezione di Villa San Giovanni, con il patrocinio del Comune, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’incontro sarà dedicato in particolare al coinvolgimento degli studenti, attraverso un confronto con professionisti del settore legale e psicologico che affronteranno il fenomeno della violenza di genere, approfondendo le modalità di prevenzione, gli strumenti di tutela e le possibili soluzioni di contrasto.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali della presidente della FIDAPA di Villa San Giovanni, professoressa Graziella Trecroci, del sindaco della città, avvocato Giusy Caminiti, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, avvocato Rosario Infantino, e della dirigente scolastica, dottoressa Enza Loiero. A introdurre e moderare i lavori sarà l’avvocato Maria Gabriella Porpiglia, referente del gruppo di lavoro “Leadership e parità di genere” della sezione FIDAPA di Villa San Giovanni. La presenza delle istituzioni, del mondo scolastico e dei professionisti coinvolti consentirà di affrontare il tema da diverse prospettive, con particolare attenzione alla sensibilizzazione delle nuove generazioni e alla conoscenza degli strumenti disponibili per contrastare comportamenti violenti e discriminatori.

Casi pratici e strumenti di contrasto alla violenza di genere

Gli interventi saranno affidati agli avvocati Santina Nelly Gaetano e Antonia Criaco, entrambe appartenenti all’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, e alla dottoressa Ilenia Longo, psicologa. Il confronto non si limiterà agli aspetti teorici, ma prevederà il coinvolgimento diretto degli studenti attraverso l’analisi di casi pratici, strumenti e possibili soluzioni per contrastare la violenza di genere. L’obiettivo dell’iniziativa è favorire una maggiore consapevolezza del fenomeno, offrendo ai ragazzi occasioni di riflessione sui comportamenti e sulle forme di tutela, attraverso il contributo di figure professionali con competenze giuridiche e psicologiche. Il convegno rappresenterà così un momento di approfondimento sul valore del rispetto e sull’importanza della prevenzione, nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione del 25 novembre.

L’evento ha inoltre ottenuto l’accreditamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ai fini del riconoscimento dei crediti formativi. Un ulteriore elemento che affianca alla dimensione educativa rivolta agli studenti quella dell’aggiornamento professionale, nell’ambito di un appuntamento dedicato alla conoscenza e al contrasto della violenza di genere.