Superare gli schieramenti politici tradizionali, mettere al centro le esigenze del territorio e costruire una coalizione partendo dalla condivisione di un programma amministrativo, prima ancora di individuare un candidato a sindaco. Sono questi i presupposti di “Villa Oltre”, il nuovo progetto politico presentato a Villa San Giovanni dal referente Antonio Messina attraverso un comunicato e un manifesto pubblico. L’iniziativa punta al coinvolgimento delle componenti civiche e partitiche della città, proponendo un percorso fondato sulla condivisione degli obiettivi amministrativi e sulla valorizzazione delle competenze. Tra le priorità individuate figurano il porticciolo turistico, la viabilità, il completamento delle opere infrastrutturali, la tutela dei cittadini in caso di realizzazione del Ponte sullo Stretto, la gestione dei tributi locali e il sostegno alle famiglie e alle attività produttive. Non mancano le critiche all’attuale amministrazione comunale e al metodo con cui, secondo il promotore dell’iniziativa, si starebbe sviluppando il dibattito politico cittadino.

Villa Oltre, il programma prima della scelta del candidato a sindaco

“Villa OLTRE rappresenta una proposta politica intesa come un manifesto pubblico che evidenzi in primis la necessità di andare “oltre” gli schieramenti politici tradizionali nell’ottica della definizione di un programma amministrativo di mandato anche OLTRE l’appartenenza politica legata alla tessera di partito. Quella appartiene ad ognuno di NOI, alla propria storia politica che non potrà mai essere in discussione, nella consapevolezza che la situazione attuale della comunità villese riporta in primis l’obbligo di provare a definire il programma ed attorno a questo la possibile coalizione nel mentre da più parti si avverte in città un metodo non corrispondente alle reali esigenze del territorio attraverso l’indicazione di candidati a sindaco, tutti assolutamente legittimati politicamente, senza che vi sia una definizione prioritaria di programmi e visioni della città che sono alla base di qualsiasi tentativo di dare alla nostra Città un governo stabile, duraturo e credibile”, afferma Antonio Messina nella presentazione del progetto.

“E’ chiaro a tutti che, seppur in coalizioni che sono sempre state di natura civica ma con chiara ed evidente appartenenza politica, la definizione del programma di mandato può in se stesso “incontrare” ostacoli e divergenze per le quali occorre andare OLTRE al fine di una reale tutela degli obiettivi prioritari del territorio e nell’ottica di una condivisione programmatica che sia per la stragrande maggioranza del programma chiara a tutti per non “cadere” come avvenuto negli ultimi anni in posizioni politiche singole che pregiudicano il buon andamento del Governo locale. E pertanto OLTRE le ambizioni politiche personali che sono fonte di una evidente ambiguità e di difficoltà amministrativa della “res pubblica” tangibile con lo stravolgimento di progetti infrastrutturali della Città da sempre condivisi dalle forze politiche di ogni estrazione PARTITICA”, prosegue il referente.

Le critiche all’amministrazione comunale e le priorità infrastrutturali

Nel documento viene affrontato anche il tema del rapporto tra amministrazione e cittadini, con particolare riferimento alla gestione dei tributi comunali e alle conseguenze delle scelte amministrative sulla comunità villese. “Tutto ciò ha creato una notevole “confusione” politica con un distacco reale del rapporto amministratori-amministrati in considerazione di una scarsa incidenza della politica su fatti gestionali che hanno avuto conseguenze dirette sui cittadini villesi, basti pensare alla scadente gestione dei tributi locali con le ricadute che di anno in anno si percuotono sulla cittadinanza, tanto per citare l’esempio più evidente del modus operandi dell’Amministrazione attuale”.

Tra gli obiettivi programmatici indicati da Villa Oltre assumono particolare rilevanza lo sviluppo turistico, la mobilità urbana, le infrastrutture portuali e il Ponte sullo Stretto. “E da qui pertanto un percorso che mira a valorizzare le potenzialità di un territorio dal punto di vista turistico con la definizione del porticciolo turistico quale fonte di attrattività turistica in modo definitivo, l’attuazione dei principali strumenti strategici, dal piano spiaggia, al piano urbano del traffico approvato da anni ma non attuato, ad un piano di parcheggi che dia ordine e reale regolamentazione del traffico selvaggio in città, al completamento delle opere del decreto di emergenza ambientale rispetto all’idea di un porto a sud tale da salvaguardare realmente il territorio sino alla definizione di una reale tutela dei cittadini nel caso di realizzazione dell’opera ponte sullo stretto”, si legge nel manifesto.

Tributi locali, sostegno alle famiglie e alle attività produttive

Il progetto dedica spazio anche alle politiche sociali, alla fiscalità comunale e alla qualità dei servizi pubblici. “A tutto ciò va abbinata una reale definizione dei bisogni delle famiglie meno abbienti con l’attuazione di un programma che condivida assieme un sistema tributario equo accompagnato da sostegni alla cittadinanza ed alle attività produttive che in questi anni hanno riscontrato un notevole incremento dei tributi locali senza un conseguente miglioramento dei servizi che andranno ottimizzati in modo concreto e definitivo. Ed andare OLTRE appare pertanto il punto di sintesi politica e amministrativa che possa raccogliere le migliori esperienze, competenze ed energie e non solo locali affinché ciò che viene “promesso” possa essere realmente “mantenuto” ad una cittadinanza ed agli elettori che con sempre meno entusiasmo e partecipazione affrontano le tornate elettorali della nostra comunità”.

L’appello alle forze politiche e alla società civile di Villa San Giovanni

La proposta si conclude con un appello al coinvolgimento delle forze politiche e della società civile, ribadendo la centralità del programma rispetto alla scelta delle candidature. “Ed allora prima ancora di parlare di papabili candidati a Sindaco della Città, andiamo OLTRE, con un manifesto pubblico che evidenzi le priorità del territorio rispetto alla situazione reale, allo stato attuale dell’arte e del programma di mandato che SUPERI LE EVIDENTI DIFFICOLTÀ DELL’attuale governo locale E POSSA DAVVERO METTERE LA CITTÀ PRIMA DI TUTTO. Andiamo OLTRE, puntiamo al coinvolgimento civico e partitico attraverso la definizione di un programma e di obiettivi realizzabili senza scrivere il libro dei sogni ma cercando di normalizzare il territorio rispetto alle esigenze primarie di chi ci vive giornalmente ed è costretto ad andare OLTRE VILLA per poter godere di spazi pubblici, di attrattive socio culturali, di quant’altro ancora possa renderci orgogliosi di vivere in una città dalle potenzialità straordinarie, spesso inespresse ed in tal senso un gruppo di cittadini innamorati della propria città propone il proprio programma, dopo una concreta valutazione ed una fotografia reale della Villa di oggi rispetto alla Villa che vorremmo e che andasse realmente OLTRE”, conclude Antonio Messina.