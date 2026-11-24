L’associazione socio-culturale Ponti Pialesi con il patrocinio della Città di Villa San Giovanni, presenta “Libere di Essere, Libere di Vivere”, un incontro pubblico dedicato all’analisi degli strumenti normativi, al ruolo della rete sociale e alle strategie di contrasto alla violenza di genere. L’evento si terrà venerdì 27 novembre, alle ore 18:00, presso il MuMe – Museo delle Memorie (Presidio della Legalità “A. Scopelliti”), in località Piale a Villa San Giovanni (RC). Secondo appuntamento al MuMe dedicato al contrasto alla violenza di genere, che vede riunite figure chiave del territorio — istituzioni, forze dell’ordine, operatrici dei centri antiviolenza e rappresentanti del mondo della cultura — per un confronto aperto e costruttivo. Al centro del dibattito ci saranno l’efficacia delle leggi attuali, l’importanza della prevenzione culturale e la necessità di fare rete per garantire un supporto concreto e tempestivo alle donne.

Il Programma

Saluti istituzionali

Francesco Marcianò – Presidente dell’associazione Ponti Pialesi

– Presidente dell’associazione Ponti Pialesi Giusy Caminiti – Sindaca della Città di Villa San Giovanni

– Sindaca della Città di Villa San Giovanni Domenica Caridi – Artista

Interventi e approfondimenti

Francesca Stillittano – Legale del CAV “Angela Morabito” di Reggio Calabria (Piccola Opera Papa Giovanni ETS)

– Legale del CAV “Angela Morabito” di Reggio Calabria (Piccola Opera Papa Giovanni ETS) Francesca Mallamaci – Coordinatrice del CAV “Angela Morabito” di Reggio Calabria (Piccola Opera Papa Giovanni ETS)

– Coordinatrice del CAV “Angela Morabito” di Reggio Calabria (Piccola Opera Papa Giovanni ETS) Sara Castiglione – Dirigente del Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni

– Dirigente del Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni Irene Polimeni – Attrice

Modera

Consolato Minniti – editorialista LaCNews24

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per informarsi, conoscere da vicino i servizi di tutela attivi sul territorio e per contribuire alla costruzione di una comunità più sicura, solidale e consapevole.