Villa San Giovanni, il Teatro Primo presenta la nuova stagione: 13 spettacoli da novembre a maggio

Tredici appuntamenti dal 15 novembre 2026 al 9 maggio 2027 per una nuova stagione dedicata al teatro contemporaneo, alla sperimentazione e all’incontro tra artisti e pubblico. A Villa San Giovanni torna ad accendersi il palcoscenico del Teatro Primo, che presenta il cartellone della stagione 2026/2027, la tredicesima della sua storia. Un programma che spazia dalla commedia alla drammaturgia contemporanea, dagli adattamenti dei grandi classici agli spettacoli musicali, attraverso produzioni originali e compagnie provenienti da differenti esperienze artistiche. La direzione artistica è affidata a Silvana Luppino e Christian Maria Parisi, che confermano la vocazione di uno spazio culturale nato dal basso e cresciuto attraverso l’autoproduzione e l’autofinanziamento. Il primo appuntamento è in programma domenica 15 novembre con “Via Crudex – Cantico della minaccia”, spettacolo scritto e diretto da Rosario Palazzolo, che inaugurerà un percorso destinato ad accompagnare gli spettatori fino alla prossima primavera.

Teatro Primo, una stagione tra sperimentazione, cultura e libertà espressiva

La nuova stagione si sviluppa intorno a un’idea di teatro inteso non soltanto come spettacolo, ma anche come spazio di incontro, confronto e partecipazione culturale. Un’impostazione che accompagna da tredici anni l’attività del Teatro Primo e che trova espressione nel messaggio scelto per presentare il nuovo cartellone. “In un tempo che mette l’uomo contro l’uomo, la cultura è l’unico spazio che ci mette l’uno accanto all’altro. Non per scontrarci, ma per riconoscerci”. Una riflessione che richiama il valore della cultura come occasione di dialogo e di riconoscimento reciproco, soprattutto in un contesto sociale attraversato da divisioni e contrapposizioni. “Fare cultura oggi non è un lusso. È un atto di resistenza. Resistenza all’omologazione, alla semplificazione, alla paura del diverso. Resistenza all’idea che esista un solo modo di pensare, un solo modo di vivere, un solo modo di fare teatro”. È questa la visione che guida una programmazione costruita attraverso linguaggi differenti, con l’obiettivo di mantenere vivo il rapporto diretto con gli spettatori e offrire spazio alle molteplici espressioni della scena teatrale contemporanea.

Il 15 novembre si apre il sipario con “Via Crudex” di Rosario Palazzolo

Ad aprire la stagione, domenica 15 novembre, sarà “Via Crudex – Cantico della minaccia”, spettacolo scritto e diretto da Rosario Palazzolo, con Stefano Cutrupi e Silvana Luppino, prodotto dal Teatro Dei 3 Mestieri. Il lavoro affronta le paure, le fragilità e le contraddizioni del mestiere dell’attore, interrogandosi sul rapporto tra identità personale e rappresentazione, sulle difficoltà della professione e sul confronto continuo con il pubblico. Palazzolo costruisce la narrazione attraverso otto frammenti di un percorso volutamente incompleto, dando forma a quella che definisce una sorta di “tauromachia dell’attore”, una lotta incessante con il testo, con il regista, con gli spettatori e soprattutto con se stessi. “Ho acchiappato le paure tipiche degli attori, le disavventure degli attori, le fragilità degli attori, il loro vissuto traboccante di esperienze caduche, zeppo di acrobazie emotive”, racconta l’autore, spiegando l’origine di un’opera che esplora le contraddizioni di una professione costantemente esposta al giudizio e alla necessità di reinventarsi. Lo spettacolo inaugura un cartellone che proseguirà attraverso produzioni originali, riletture di testi classici e contemporanei e differenti esperienze della ricerca teatrale.

Tredici anni di attività e un legame consolidato con il pubblico

La tredicesima stagione rappresenta anche un nuovo capitolo del percorso culturale costruito dal Teatro Primo nel territorio dello Stretto. Un’esperienza fondata sull’indipendenza artistica, sulla libertà espressiva e sulla volontà di proporre spettacoli capaci di affrontare le domande e le contraddizioni del presente. Il progetto, sostenuto negli anni attraverso l’autoproduzione e l’autofinanziamento, ha trovato nella partecipazione degli spettatori un elemento essenziale per la propria continuità. “Se siamo arrivati fin qui, è perché questa resistenza ha trovato una comunità che la sostiene”, sottolineano Christian Parisi e Silvana Luppino, direttori artistici del teatro, ribadendo l’impegno a mantenere attivo uno spazio dedicato alla produzione e alla diffusione culturale. Il cartellone 2026/2027 conferma così una scelta artistica precisa: difendere la possibilità di raccontare, sperimentare e portare in scena opere e linguaggi differenti, mantenendo il teatro un luogo aperto alla riflessione, alla partecipazione e al confronto tra sensibilità diverse.

Il programma completo della stagione teatrale 2026/2027

Di seguito il programma completo:

15 novembre 2026 – “Via Crudex – Cantico della minaccia”. Testo e regia di Rosario Palazzolo, con Stefano Cutrupi e Silvana Luppino. Produzione Teatro Dei 3 Mestieri.

Testo e regia di Rosario Palazzolo, con Stefano Cutrupi e Silvana Luppino. Produzione Teatro Dei 3 Mestieri. 29 novembre 2026 – “Tracollati”. Di Domenico Loddo, con il Corso Attori Teatro Primo.

Di Domenico Loddo, con il Corso Attori Teatro Primo. 5 e 6 dicembre 2026 – “Era ottobre”. Con Tino Calabrò e Tino Caspanello. Testo e regia di Tino Caspanello. Produzione Teatro Pubblico Incanto, Statale 114.

Con Tino Calabrò e Tino Caspanello. Testo e regia di Tino Caspanello. Produzione Teatro Pubblico Incanto, Statale 114. 20 dicembre 2026 – “Tutte mie Original Version”. Spettacolo musicale di e con Giovanni Amodeo.

Spettacolo musicale di e con Giovanni Amodeo. 5 gennaio 2027 – “Il tartufo”. Adattamento dell’opera teatrale “Tartuffe ou l’Imposteur” di Molière. Corso Attori Teatro Primo.

Adattamento dell’opera teatrale “Tartuffe ou l’Imposteur” di Molière. Corso Attori Teatro Primo. 6 gennaio 2027 – “Terapia di gruppo”. Liberamente tratto da “Beyond Therapy” di C. Durang. Corso Attori Teatro Primo.

Liberamente tratto da “Beyond Therapy” di C. Durang. Corso Attori Teatro Primo. 17 gennaio 2027 – “Anna Cappelli”. Di Annibale Ruccello, con Silvana Luppino. Regia di Christian Maria Parisi. Produzione Teatro Primo.

Di Annibale Ruccello, con Silvana Luppino. Regia di Christian Maria Parisi. Produzione Teatro Primo. 23 e 24 gennaio 2027 – “Lo cunto de li cunti”. Di Giambattista Basile. Diretto e interpretato da Silvio Barbiero. Produzione Teatro del Sangro.

Di Giambattista Basile. Diretto e interpretato da Silvio Barbiero. Produzione Teatro del Sangro. 6 e 7 febbraio 2027 – “Il calapranzi”. Di Harold Pinter. Adattamento, regia e interpretazione di Stefano Angelucci Marino e Roberto Galano. Produzione Teatro del Sangro/Green Factory, in collaborazione con il Teatro dei Limoni.

Di Harold Pinter. Adattamento, regia e interpretazione di Stefano Angelucci Marino e Roberto Galano. Produzione Teatro del Sangro/Green Factory, in collaborazione con il Teatro dei Limoni. 13 e 14 marzo 2027 – “Il circo capovolto”. Di e con Andrea Lupo, diretto da Andrea Paolucci. Produzione Teatro delle Temperie.

Di e con Andrea Lupo, diretto da Andrea Paolucci. Produzione Teatro delle Temperie. 3 e 4 aprile 2027 – “Splen Records”. Scritto e diretto da Carlo Galiero, con Martina Glenda e Carlo Sella. Produzione Teatro del Carro.

Scritto e diretto da Carlo Galiero, con Martina Glenda e Carlo Sella. Produzione Teatro del Carro. 18 aprile 2027 – “La carta da parati gialla”. Di Charlotte Perkins Gilman, con Irene Polimeni.

Di Charlotte Perkins Gilman, con Irene Polimeni. 9 maggio 2027 – “Gli effetti personali”. Di Francesco Villari. Produzione Teatro Primo.

Il programma accompagnerà il pubblico di Villa San Giovanni e del territorio dello Stretto per quasi sette mesi, alternando appuntamenti dedicati alla drammaturgia contemporanea, alla tradizione teatrale, alla musica e alla sperimentazione. Una stagione che conferma la volontà del Teatro Primo di continuare a investire nella cultura e nel rapporto con la comunità, valorizzando la pluralità dei linguaggi artistici e il ruolo del teatro come luogo di incontro e partecipazione.