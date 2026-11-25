La longevità, il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione e l’importanza del microbiota per la salute dell’organismo sono stati i temi centrali del convegno dedicato al libro “Il cuore oltre il cuore” del medico chirurgo Umberto Trecroci, svoltosi sabato 21 novembre 2026, alle ore 18, presso la sala dell’Hotel La Conca di Villa San Giovanni. L’iniziativa, promossa dalla FIDAPA Sezione di Villa San Giovanni, ha ottenuto il patrocinio dell’Amministrazione comunale e dell’Ordine dei Biologi della Calabria. Dopo l’apertura con gli inni di rito della FIDAPA, la moderatrice Maria Anna Fedele, segretaria della sezione villese, ha salutato e ringraziato i presenti, cedendo la parola alla presidente Graziella Trecroci, che ha espresso gratitudine nei confronti dell’Amministrazione comunale e dell’Ordine dei Biologi di Reggio Calabria per il patrocinio concesso all’evento. Nel portare i saluti della città, il sindaco Giusy Caminiti ha sottolineato il profondo legame che Umberto Trecroci ha mantenuto con le proprie origini villesi, nonostante la sua brillante carriera professionale si svolga in Emilia-Romagna. Domenico Laurendi, presidente dell’Ordine dei Biologi, ha invece evidenziato l’importanza della collaborazione tra medici e biologi, illustrando il lavoro svolto dall’Ordine in Calabria per promuovere corretti stili di vita, con particolare attenzione all’educazione alimentare nelle scuole e in ambito sportivo.

Longevità e salute: il ruolo del microbiota e dell’alimentazione

Presentato dalla moderatrice, Umberto Trecroci ha aperto il proprio intervento ricordando il forte legame con Villa San Giovanni, per poi ripercorrere gli studi che lo hanno condotto alla pubblicazione del libro. Il medico chirurgo ha catturato l’attenzione della numerosa platea approfondendo il tema della longevità e della correlazione tra salute e stile di vita, soffermandosi sull’importanza della qualità delle relazioni interpersonali, dell’attività fisica e delle abitudini alimentari. Particolare spazio è stato riservato alle funzioni del microbiota nell’organismo umano e al contributo dell’alimentazione nel favorirne una buona composizione e varietà. In questo contesto, Trecroci ha richiamato l’attenzione sul consumo di legumi, cereali in chicchi e semi, illustrando il ruolo determinante del microbiota per la salute dell’organismo. Nel corso dell’intervento, il medico ha inoltre dedicato un approfondimento specifico alla salute della donna, sia durante l’età fertile sia nella fase della menopausa. Il convegno si è concluso con un momento di confronto diretto tra l’autore e il pubblico, durante il quale Trecroci ha risposto alle numerose domande rivolte dalla platea.