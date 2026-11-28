Dopo il tutto esaurito registrato con lo spettacolo “Via Crudex – Cantico della minaccia”, la tredicesima stagione di Teatro Primo a Villa San Giovanni prosegue con un appuntamento dedicato alla drammaturgia contemporanea e alla valorizzazione dei talenti del territorio. Domenica 29 novembre, alle ore 18.15, andrà in scena “Tracollàti”, testo di Domenico Loddo per la regia di Christian Maria Parisi, che vedrà protagonisti gli allievi del corso attori del teatro villese. Il successo dello spettacolo inaugurale, caratterizzato dalla scrittura di Rosario Palazzolo e dall’intensa interpretazione di Stefano Cutrupi e Silvana Luppino, ha evidenziato la capacità della drammaturgia contemporanea di trovare spazio e pubblico anche lontano dai grandi circuiti teatrali. Il nuovo appuntamento rappresenta l’occasione per valorizzare l’attività formativa che costituisce uno dei pilastri del progetto culturale portato avanti da Luppino e Parisi. Nel corso degli anni, Teatro Primo è diventato un luogo di crescita artistica nel quale lo studio della recitazione, della dizione, della voce e dell’espressività offre agli aspiranti attori gli strumenti necessari per affrontare il palcoscenico e confrontarsi con la complessità della scrittura teatrale.

Tracollàti, uno spettacolo tra identità, traumi e inquietudini dell’animo umano

Al centro dell’opera di Domenico Loddo c’è un omicidio del quale sono accusati tutti i protagonisti, punto di partenza di una riflessione sulla frammentazione dell’identità e sul peso dei traumi. “Il mio nome è Legione, perché siamo molti”: nella citazione evangelica si concentra una delle chiavi di lettura della drammaturgia, che attraverso il simbolismo, l’ironia e il cinismo indaga il tracollo spirituale dell’individuo all’interno di una società sempre più dominata dalla dimensione materiale. A dare corpo al testo saranno Ezio Marrari, Davide Isgrò, Luisa Romeo, Daniela D’Agostino, Francesca Russo, Giovanni Mazza, Michele Fedele, Valeria Minardi, Giuliana Mangiola, Maurizio Praticò, Emiliano Rago, Domenico Canale, Giovanni Alati, Mara Ferraro e Gabriele Giliberto. I quindici interpreti saranno chiamati a confrontarsi con le inquietudini dell’animo umano attraverso una prova corale che porterà sul palcoscenico il risultato del lavoro svolto durante il percorso di formazione. Un’attività che assume particolare valore per il territorio, offrendo spazi nei quali coltivare sensibilità, sviluppare competenze e avvicinarsi al mestiere dell’attore.