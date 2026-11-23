Trent’anni dal diploma e la stessa voglia di stare insieme. Gli ex studenti della 5ª B dell’Istituto Tecnico per Ragionieri Programmatori “Leonida Repaci” di Villa San Giovanni si ritrovano per festeggiare un traguardo che riporta alla mente gli anni trascorsi tra i banchi e le amicizie nate durante il percorso scolastico. Questa volta niente interrogazioni o verifiche: spazio al piacere di rivedersi, raccontarsi e sorridere insieme. Un’occasione per ricordare la spensieratezza di quegli anni e condividere le tante esperienze vissute dopo la scuola.

In questi trent’anni ciascuno ha seguito la propria strada, tra lavoro, famiglia e nuovi progetti. Ritrovarsi permette di riavvicinare quei percorsi, riscoprire la complicità di un tempo e aggiungere nuovi ricordi a quelli custoditi con affetto. Il “Leonida Repaci” resta il punto di partenza di questa storia condivisa. Una storia che continua con l’entusiasmo di incontrarsi e la gioia di sentirsi ancora parte della stessa classe: la 5ª B.