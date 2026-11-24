La Vigor Lamezia Calcio ha ufficializzato la nomina di Silvio Zizza come nuovo direttore sportivo. Per il dirigente si tratta di un ritorno in biancoverde, alla luce del legame già consolidato con la società lametina, della quale aveva guidato la direzione sportiva sia durante i primi anni della presidenza Cantafio sia in diverse stagioni vissute tra i professionisti e il campionato interregionale. Zizza torna a Lamezia Terme forte di un importante bagaglio di esperienza maturato nel calcio professionistico, tra Serie A, B e C, e nelle principali realtà dilettantistiche calabresi, nelle quali ha saputo coniugare le competenze manageriali con una particolare attitudine per lo scouting. Nel 2019 ha ricoperto l’incarico di responsabile del settore giovanile del Cosenza Calcio, occupandosi della gestione e del coordinamento dell’intero vivaio rossoblù. Significativo anche il suo percorso come talent scout: dopo aver mosso i primi passi nell’area osservatori del ChievoVerona, ha lavorato come osservatore ufficiale del Bologna FC 1909 per Calabria e Sicilia. Durante il triennio ha relazionato centinaia di profili, contribuendo all’individuazione di numerosi giovani talenti successivamente approdati in Serie A, B e C.

Ad affiancare il nuovo direttore sportivo sarà Davide Tutino, nominato responsabile dell’area scouting. Anche per lui si tratta di un ritorno alla Vigor Lamezia, società alla quale aveva già messo a disposizione la propria esperienza negli anni passati. Il club biancoverde ha rivolto a entrambi un caloroso bentornato e gli auguri di buon lavoro per la nuova avventura dirigenziale. La presentazione ufficiale alla stampa di Silvio Zizza e Davide Tutino si terrà sabato 28 novembre, alle ore 11:30, presso la sala stampa dello stadio Guido D’Ippolito.