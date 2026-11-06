Vigor Lamezia, è addio con l’ex Reggina Jorge Vargas: scelto il nuovo allenatore

“La Società Vigor Lamezia Calcio comunica che: in seguito alla risoluzione consensuale avvenuta in settimana con mister Jorge Vargas, a cui si augurano le migliori fortune e si ringrazia per il lavoro svolto con i colori biancoverdi, la squadra è stata affidata a mister Claudio Morelli. Morelli approda sulla panchina biancoverde portando con sé un curriculum fatto di risultati importanti costruiti tra campo e panchina“. È quanto si legge in un comunicato stampa della Vigor Lamezia.

“Ex calciatore della Vibonese con esperienze in Serie C e D, ha iniziato la carriera da allenatore partendo dalle categorie inferiori, conquistando ottimi successi con Palmese e Promosport. La sua definitiva consacrazione è arrivata con la panchina del Sambiase, dove ha vissuto due stagioni esaltanti. Nel 2023-2024 ha guidato la squadra alla vittoria del campionato di Eccellenza, raggiungendo la finale di Coppa Italia Regionale e vincendo la Supercoppa. L’anno successivo, 2024-2025, ha portato il Sambiase a un sorprendente quarto posto in serie D. La sua ultima esperienza sulla panchina dell’Acireale lo scorso anno.

Comunica inoltre che; dopo aver iniziato la stagione in Sicilia, ritorna ad indossare la maglia della Vigor Lamezia, Giovanbattista Catalano, già lo scorso anno in campo con i colori biancoverdi. Il suo ritorno rappresenta, con la sua ambizione, esperienza e voglia di rilancio, un segnale ed un’arma in più a disposizione di mister Morelli.

Morelli e Catalano saranno presentati ufficialmente domani, Sabato 7 novembre, alle ore 11:00 presso la Sala Stampa del Guido D’Ippolito“, conclude la Vigor Lamezia.