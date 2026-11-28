I finanzieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Palmi, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore complessivo di 102.000 euro. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Palmi, ha interessato beni e disponibilità riconducibili a un soggetto residente nella provincia di Vibo Valentia, classe 1958, già condannato con sentenza definitiva per il reato di ricettazione.

L’esecuzione della misura cautelare reale costituisce l’esito di specifici accertamenti economico-patrimoniali sviluppati dai militari del Gruppo di Vibo Valentia, su delega dell’Autorità Giudiziaria procedente, finalizzati alla ricostruzione delle disponibilità patrimoniali riconducibili al soggetto interessato e alla verifica dei presupposti previsti dalla normativa in materia di confisca allargata. Le attività investigative hanno consentito di individuare un compendio patrimoniale costituito da un terreno della superficie di circa 10.000 metri quadrati, tre automezzi e disponibilità finanziarie, successivamente sottoposti a sequestro fino alla concorrenza dell’importo complessivo di 102.000 euro.

La confisca allargata, disciplinata dall’art. 240-bis del Codice Penale, costituisce uno strumento di contrasto all’accumulazione di patrimoni di provenienza illecita, applicabile nei casi e alle condizioni previste dalla legge, anche attraverso la valutazione della sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità del soggetto e i redditi dichiarati o l’attività economica svolta.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività istituzionali svolte dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, per l’individuazione e l’aggressione dei patrimoni di possibile provenienza illecita, mediante l’impiego delle specifiche competenze investigative del Corpo in materia economico-finanziaria. Il sequestro eseguito costituisce una misura cautelare reale finalizzata alla confisca e non comporta, di per sé, la definitiva acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato.