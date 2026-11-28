Lunedì 30 novembre alle ore 16 in Largo Senatore Antonino Murmura si procederà alla svelatura di un busto dedicato al Senatore scomparso nel 2014 all’età di 88 anni, dopo una vita dedicata alla politica e al servizio della comunità. L’opera è stata realizzata e donata alla Città di Vibo Valentia dallo scultore Pietro Colloca, talentuoso artista calabrese, docente di Tecniche di fonderia presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e, malgrado la giovane età, già autore di importanti e significative sculture note e apprezzate in Calabria e sul territorio nazionale. Specializzato in arte sacra, ha realizzato, tra le altre, una miniatura per il portale della chiesa di Paravati dedicata a Natuzza e l’altare per la chiesa di Santa Maria Vergine della Lettera di Pannaconi.

Il suo dono, un busto in bronzo di Antonino Murmura, assume un significato speciale per la Città, proprio in occasione del centenario della nascita del politico vibonese. L’evento vedrà la partecipazione di tutte le istituzioni e il comitato organizzatore, insieme alla Fondazione Antonino e Maria Murmura e alla famiglia del compianto senatore, sono particolarmente grati all’artista che ha messo a disposizione il suo talento per la realizzazione dell’opera.

La scultura assume un carattere altamente simbolico per la Città, perchè potrà ricordare anche alle future generazioni la vita e le opere del politico e dell’uomo, soprattutto in un luogo iconico, dato che sarà posta di fronte al palazzo avito in cui Antonino Murmura è nato, ha vissuto e ha lavorato instancabilmente fino ai suoi ultimi giorni, studiando, scrivendo, operamdo in molti versi e sempre con la porta aperta alla sua comunità. Il suo ricordo resterà per sempre o, per lo meno, come dice Foscolo, “finchè il sole risplenderà sulle sciagure umane”. L’auspicio é che altri illustri cittadini Monteleonesi e Vibonesi possano essere onorati e commemorati, perché la città possa trarre ispirazione e insegnamento dal passato, e uscire dalla palude in cui negli ultimi anni si trova.