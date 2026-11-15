Vibo Valentia, il Distretto del Cibo cerca professionisti qualificati in cinque settori: candidature entro il 25 novembre

Nuove opportunità di collaborazione professionale nel Vibonese, dove il Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese ha avviato una procedura pubblica per costituire una short list di esperti altamente qualificati, dalla quale attingere per il successivo conferimento di incarichi legati ai programmi di sviluppo del settore agricolo e agroalimentare. La selezione riguarda cinque ambiti specialistici e punta a individuare figure con competenze documentate nella gestione dei finanziamenti, nel controllo amministrativo, nella promozione territoriale, nella sicurezza delle produzioni alimentari e nell’innovazione tecnologica. Gli interessati avranno tempo fino alle ore 12 del 25 novembre 2026 per presentare la propria candidatura, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata. L’iniziativa si inserisce nel percorso di rafforzamento della struttura tecnico-operativa del Distretto, società consortile cooperativa a responsabilità limitata riconosciuta dalla Regione Calabria e iscritta al Registro nazionale dei Distretti del Cibo, impegnata nell’attuazione del Contratto di Distretto e dei progetti finanziati nell’ambito della programmazione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf).

Distretto del Cibo del Vibonese, quali sono i professionisti ricercati

L’avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di professionisti in possesso di titoli specialistici, esperienze documentate e capacità operative adeguate alle esigenze delle attività progettuali. I cinque settori individuati comprendono la gestione dei fondi pubblici e il coordinamento tecnico-amministrativo, l’audit e il controllo di gestione, la promozione e l’animazione territoriale con particolare riferimento al marketing agroalimentare, la tecnologia alimentare e la sicurezza dei processi produttivi, oltre alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla bioeconomia. Si tratta di ambiti considerati strategici per sostenere le diverse fasi degli interventi finanziati, dall’approvazione iniziale alla realizzazione delle attività, fino al monitoraggio e alla rendicontazione delle risorse. La selezione sarà orientata verso candidati in grado di operare in contesti progettuali complessi, assicurando il rispetto degli adempimenti normativi e amministrativi e contribuendo alla qualità dei risultati raggiunti.

In particolare, il Distretto attribuisce rilievo alle esperienze maturate nella gestione di programmi sostenuti da finanziamenti pubblici, nella realizzazione di progetti di sviluppo territoriale e nell’innovazione delle filiere agroalimentari. Un ulteriore elemento di interesse riguarda le competenze nella valorizzazione delle produzioni locali, considerate essenziali per collegare gli investimenti alle esigenze del sistema produttivo vibonese. La costituzione della short list non rappresenta quindi l’assegnazione immediata di incarichi, ma la formazione di un elenco di esperti dal quale il Distretto potrà successivamente individuare i professionisti più coerenti con le necessità dei singoli progetti, secondo criteri di trasparenza e competenza. L’obiettivo è disporre di un supporto tecnico-specialistico qualificato e contribuire alla massimizzazione dei risultati attesi dagli investimenti programmati.

Il rafforzamento del Distretto e i progetti per lo sviluppo agroalimentare

La procedura nasce dall’esigenza di consolidare le capacità organizzative e operative del Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese, chiamato ad accompagnare l’attuazione degli interventi previsti dal Contratto di Distretto. L’iniziativa punta a costruire una struttura di supporto professionale capace di seguire le attività tecnico-amministrative, verificare la corretta gestione delle risorse e favorire l’introduzione di strumenti innovativi nelle filiere produttive. Un ruolo significativo viene attribuito anche alla promozione del territorio e delle sue eccellenze agroalimentari, attraverso competenze che possano contribuire alla valorizzazione delle produzioni e al coinvolgimento degli operatori economici locali. Il Distretto intende così consolidare un modello organizzativo fondato su professionalità, responsabilità e capacità di gestione, con la finalità di trasformare le opportunità di finanziamento in risultati concreti e duraturi per le imprese agricole e agroalimentari del Vibonese.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è la presidente del Distretto, Luisa Caronte, che evidenzia il collegamento tra il reclutamento delle competenze specialistiche e gli obiettivi di crescita del territorio. “La costituzione della short list rappresenta un passaggio importante per rafforzare la capacità operativa del Distretto e accompagnare efficacemente l’attuazione dei programmi di sviluppo territoriale, innovazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari del Vibonese”, dichiara Caronte. La disponibilità di un elenco di esperti qualificati consentirà al Distretto di individuare, in funzione delle esigenze progettuali, le professionalità necessarie ad accompagnare le diverse attività previste, dalla gestione tecnico-amministrativa al controllo dei risultati, fino alle iniziative di innovazione e promozione delle produzioni locali.

Come presentare la candidatura: scadenza, PEC e documentazione

Per partecipare alla procedura gli interessati dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12 del 25 novembre 2026, utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata. La documentazione prevista dall’avviso pubblico dovrà essere trasmessa all’indirizzo dicit.vv@pec.it, nel rispetto delle modalità indicate dal Distretto. L’avviso integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese, al quale i candidati dovranno fare riferimento per conoscere nel dettaglio le condizioni di partecipazione e predisporre correttamente la domanda. Per eventuali informazioni è inoltre possibile contattare la struttura attraverso l’indirizzo e-mail distrettodelcibo.vv@gmail.com. La procedura permetterà di costituire una short list di professionalità specialistiche da utilizzare per eventuali successivi incarichi di collaborazione, in relazione alle esigenze del Contratto di Distretto e dei programmi finanziati dal Masaf, rafforzando il collegamento tra competenze tecniche, investimenti pubblici e sviluppo del sistema agroalimentare locale.