Vibo Valentia, folle fuga di oltre 30 km per sfuggire ai Carabinieri: guidava senza patente, arrestato e multato

Una fuga di oltre 30 chilometri, iniziata a Vibo Valentia (VV) e conclusa su una strada sterrata a Dasà (VV). È quanto accaduto nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, allorquando i Carabinieri della Stazione di San Gregorio d’Ippona (VV) hanno arrestato un uomo, in flagranza, per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Nel corso di un preordinato servizio di controllo del territorio, i militari, mentre si trovavano nella via Madre Teresa di Calcutta di Vibo Valentia, hanno intimato l’alt a un’autovettura con due persone a bordo.

Il conducente, anziché fermarsi, si è dato alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento protrattosi per oltre 30 chilometri, durante il quale l’automobilista avrebbe tenuto una condotta di guida pericolosa, commettendo ripetute violazioni delle norme sulla circolazione stradale. La fuga si è conclusa lungo una strada sterrata di Dasà, dove i Carabinieri sono riusciti a bloccare la vettura e mettere in sicurezza gli occupanti. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare che il conducente non aveva mai conseguito la patente. Complessivamente sono stati elevati 12 verbali, per un importo di circa 7.500 euro.

Tra le violazioni contestate figurano la guida senza patente poiché mai conseguita e una serie di contravvenzioni relative alla circolazione stradale (mancato rispetto del segnale stop, omessa precedenza, velocità non commisurata alle condizioni ambientali e circolazione contromano). Il 29 ottobre il Giudice Monocratico del Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato l’arresto e ha applicato nei confronti del giovane la misura cautelare dell’obbligo di dimora. L’intervento evidenzia la costante attività dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella tutela della sicurezza degli utenti della strada. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la persona sottoposta alle indagini è da ritenersi non colpevole sino a sentenza irrevocabile.