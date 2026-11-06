Vibo Valentia, dopo 20 anni di attesa il nuovo ospedale prende forma: le novità annunciate da Occhiuto | VIDEO

Il nuovo ospedale di Vibo Valentia prende forma. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha visitato il cantiere della struttura sanitaria per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, documentando il sopralluogo attraverso un video pubblicato sui propri canali social. Un’occasione per fare il punto su un’opera attesa da vent’anni e annunciare una nuova fase degli interventi prevista a partire dal prossimo dicembre. Nel corso della visita, Occhiuto ha ripercorso le difficoltà che hanno accompagnato la realizzazione dell’ospedale, sottolineando il lavoro svolto negli ultimi due anni per consentire l’avanzamento del progetto. “Il nuovo ospedale di Vibo è stato sulla carta per vent’anni, fino a due anni fa non c’era nemmeno una concessione edilizia. In due anni abbiamo fatto tutto questo lavoro – dice Occhiuto in un video diffuso sui propri canali social che documenta lo stato di attuazione dell’opera -, da dicembre inizieranno a inscatolarlo, per cui si vedrà questa struttura imponente affacciata sul mare”.

Nuovo ospedale di Vibo Valentia, da dicembre una nuova fase del cantiere

Secondo quanto annunciato dal presidente della Regione, da dicembre prenderanno il via gli interventi per “inscatolare” l’edificio, una fase che renderà maggiormente visibile la struttura nella sua configurazione esterna. Il nuovo ospedale, affacciato sul mare, rappresenta uno degli interventi infrastrutturali più attesi nel territorio vibonese. Il sopralluogo di Occhiuto è servito a mostrare i progressi compiuti dopo un lungo periodo durante il quale il progetto era rimasto sulla carta. Il governatore ha evidenziato in particolare il cambiamento avvenuto negli ultimi due anni, ricordando che, secondo quanto da lui dichiarato, fino a quel momento non era stata ancora ottenuta la concessione edilizia necessaria alla realizzazione dell’opera.

Occhiuto: “un grande ospedale rimasto sulla carta per vent’anni”

Nel video pubblicato sui social, Roberto Occhiuto ha espresso soddisfazione per lo stato di avanzamento dei lavori, ribadendo la volontà di proseguire rapidamente nella costruzione del nuovo presidio sanitario. “E’ un grande ospedale – conclude Occhiuto – che è stato sulla carta per vent’anni e che ora, finalmente, viene edificato nella sua imponenza. Andiamo avanti velocemente”.