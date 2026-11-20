“In concomitanza con la riapertura del mercato Vascone, è indispensabile che venga restituita alla circolazione anche l’area del parcheggio di interscambio di via Catania. La riapertura di questa infrastruttura rappresenterebbe infatti una fondamentale valvola di sfogo alla viabilità della zona, più volte ingolfata soprattutto nelle ore di punta”. Lo dichiara il consigliere della Terza Circoscrizione, Alessandro Cacciotto. “La via Catania, Provinciale e le arterie limitrofe – sottolinea Cacciotto – scontano quotidianamente forti criticità legate al traffico veicolare. Nelle fasce orarie di maggiore afflusso, in particolare, la circolazione finisce regolarmente per congestionarsi, creando pesanti disagi ad automobilisti, pendolari e residenti. Riaprire alla circolazione il parcheggio di interscambio – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia– significa offrire una soluzione per restituire fluidità alla rete stradale del quartiere. Mi auguro pertanto che l’Amministrazione comunale si attivi con urgenza affinché la riapertura del Vascone coincida con il pieno ripristino e la piena funzionalità di questa importante arteria cittadina”.