Il mare come luogo di incontro, la conoscenza come strumento di condivisione e lo sport come occasione per superare ogni barriera. È questo il significato della giornata che domenica 22 novembre ha animato Villa San Giovanni nell’ambito di “Un mare di inclusione. Ogni goccia conta“, il progetto nazionale promosso da Ambiente Mare Italia (AMI), con il contributo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, guidato dal ministro Alessandra Locatelli.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti della scuola secondaria di primo grado Caminiti e gli atleti dell’ASD Andromeda Special Olympics Reggio Calabria, coinvolti in un’esperienza che ha unito educazione ambientale, biologia marina, navigazione e scambio di competenze. La tappa villese, organizzata da Ambiente Mare Italia insieme al Gruppo “Alessandro Mondello” dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI), ha coinvolto due luoghi simbolo della tradizione marinara cittadina: la sede nautica ANMI di Pezzo e il Museo Marinario di Cannitello. Qui si è concretizzato il cuore del progetto: uno scambio reciproco tra ragazzi che, attraverso esperienze differenti, hanno trovato nel mare un linguaggio comune.

“Ambiente Mare Italia si trova a Villa San Giovanni per l’ennesima tappa di un progetto nazionale che l’associazione ha voluto realizzare grazie alla sensibilità e al contributo del ministro Alessandra Locatelli“, ha dichiarato il presidente di AMI, Alessandro Botti. “Siamo andati in tutta Italia con decine di eventi, coinvolgendo centinaia di ragazzi con fragilità personali e tanta voglia di confrontarsi con la natura e con altre persone. I nostri volontari ed esperti li hanno accompagnati lungo percorsi nei boschi, in montagna e, come a Villa San Giovanni, in un’esperienza di veleggiata nello Stretto di Messina, seguita da laboratori al Museo della Marineria di Cannitello“.

Botti ha quindi sottolineato l’importanza della rete costruita con le associazioni locali, ormai parte integrante del percorso nazionale: “siamo felici del successo di questo progetto e del coinvolgimento di tante realtà del territorio, che condividono con Ambiente Mare Italia una rete consolidata di sensibilità e una visione comune: il mare, l’ambiente e la natura possono essere strumenti di affermazione delle nostre capacità personali e di crescita di ognuno di noi“.

Soddisfazione anche da parte di Alessandro Taverriti, presidente del Gruppo ANMI “Alessandro Mondello” di Villa San Giovanni e referente territoriale di Ambiente Mare Italia, che ha seguito l’organizzazione della giornata. Taverriti ha spiegato come l’iniziativa abbia rappresentato il naturale completamento di un percorso avviato lo scorso anno con gli studenti della Caminiti. “Abbiamo pensato di concludere il progetto di biologia marina della scuola premiando i ragazzi con un’uscita in barca e, soprattutto, coniugando le conoscenze che avevano acquisito con quelle dei ragazzi di Special Olympics, che da un paio di anni seguono il progetto di vela. Siamo riusciti a realizzare questo scambio di informazioni: gli atleti hanno raccontato la vela agli studenti, mentre i ragazzi della scuola media hanno spiegato la biologia marina agli atleti di Special Olympics“. Un’esperienza che, per Taverriti, ha raggiunto il suo obiettivo più importante: “la migliore ricompensa è quello che i ragazzi ci restituiscono con i loro sorrisi“.

A rappresentare il Team Andromeda di Reggio Calabria, in sostituzione della presidente Luisa Elitro, è stata Antonella Foti, che ha ricordato la lunga storia dell’associazione e il ruolo dello sport nei percorsi di inclusione delle persone con disabilità intellettiva. “Ringraziamo l’organizzazione per aver coinvolto i nostri atleti in questo progetto. La nostra associazione opera sul territorio reggino da oltre trent’anni ed è legata al movimento Special Olympics, nato nel 1968, che coinvolge le persone con disabilità intellettiva nelle attività sportive per favorire l’inclusione sociale». Una realtà cresciuta nel tempo: dai primi due partecipanti agli oltre cinquanta atleti di oggi, impegnati in diverse discipline. «Siamo partiti dal nuoto per arrivare al basket, alle racchette da neve e al bowling. Negli ultimi anni ci siamo appassionati anche alla vela, che è stata un vero toccasana per i nostri atleti, aiutandoli a conquistare maggiore autonomia e autostima“, ha raccontato Foti.

A sottolineare il valore dell’iniziativa per l’intera comunità è stata anche la sindaca di Villa San Giovanni, Giuseppina Caminiti, che ha evidenziato la soddisfazione dell’amministrazione per aver accolto una tappa di un progetto nazionale, riconoscendone la piena sintonia con il percorso cittadino di educazione e integrazione. “Abbiamo colto una sfida che ci è stata proposta dall’Associazione Marinai d’Italia della sezione di Villa San Giovanni. È motivo di soddisfazione aver accolto questo progetto nazionale: la nostra comunità lavora per un’integrazione reale. Proporre ai nostri ragazzi un percorso di educazione al mare e al rispetto dell’ambiente insieme ai ragazzi di Special Olympics significa costruire un’esperienza concreta di partecipazione“.

La sindaca ha richiamato anche il valore identitario dello Stretto, un patrimonio naturale e culturale che diventa occasione di crescita per le nuove generazioni: “questo è il mare di Ulisse. Con i ragazzi siamo partiti dal mare mitologico per arrivare alla biodiversità dello Stretto e alle possibilità offerte dallo sport. È integrazione, cultura, abbattimento di barriere di ogni tipo, non soltanto quelle fisiche“.

A Villa San Giovanni, nel cuore dello Stretto di Messina, il mare ha mostrato ancora una volta la sua vocazione più profonda: unire. I sorrisi dei ragazzi, gli occhi pieni di entusiasmo e i volti illuminati dal sole restituiscono il senso autentico di questa giornata: un’inclusione che prende forma nei gesti e si alimenta di emozioni. Tutti devono avere la possibilità di salire a bordo, trovare la propria rotta e sentirsi parte dello stesso viaggio. È questo il mare di inclusione: un mare in cui ogni persona conta, ogni talento trova spazio e ogni goccia, insieme alle altre, diventa forza.