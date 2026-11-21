Una giornata di festa e di grande significato istituzionale per Varapodio, comune della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha celebrato un importante traguardo della propria storia: 30 anni di continuità amministrativa. Un’occasione dedicata alla comunità e al percorso compiuto dalle istituzioni locali, durante la quale l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio anche a chi, attraverso il proprio lavoro, ha contribuito a raccontare e valorizzare l’identità del territorio. Tra i momenti della cerimonia, particolare rilievo ha assunto il riconoscimento conferito a Graziano Tomarchio, editore e produttore televisivo, indicato come un punto di riferimento per la comunità. Un tributo che valorizza il ruolo dell’informazione locale nella documentazione degli avvenimenti, nella promozione delle iniziative e nella conservazione della memoria collettiva di un territorio profondamente legato alle proprie radici.

Il riconoscimento a Graziano Tomarchio per l’impegno nell’informazione e nella valorizzazione del territorio

Nel corso della celebrazione, l’Amministrazione comunale ha espresso ufficialmente la propria gratitudine a Graziano Tomarchio “per aver contribuito, attraverso la propria attività di informazione e comunicazione, a raccontare, documentare e valorizzare la storia e gli avvenimenti della comunità di Varapodio, dando voce al territorio e alla sua identità”. A testimonianza di questo apprezzamento, il Comune ha conferito all’editore e produttore televisivo una targa celebrativa e un attestato di benemerenza, entrambi firmati dal sindaco, dottor Orlando Fazzolari. Il riconoscimento sottolinea il contributo professionale offerto da Tomarchio nella promozione delle iniziative culturali, ricreative, dello spettacolo, economiche e sociali che hanno interessato la comunità nel corso degli anni. Un’attività di comunicazione che ha contribuito a dare visibilità alle manifestazioni e agli avvenimenti locali, facendo conoscere il nome di Varapodio e valorizzando le peculiarità del comune aspromontano. La scelta dell’Amministrazione comunale evidenzia così l’importanza attribuita a un’informazione capace di mantenere vivo il legame con la comunità, raccontarne le trasformazioni e custodirne la storia. La celebrazione dei trent’anni di continuità amministrativa è diventata anche un’occasione per riconoscere il valore di chi contribuisce, attraverso la propria professione, alla crescita culturale e alla promozione dell’identità locale.