Il Comune di Varapodio ha conferito un prestigioso attestato di benemerenza al noto editore e produttore televisivo Graziano Tomarchio per celebrare i suoi trent’anni di attività professionale. Il sindaco Orlando Fazzolari ha consegnato personalmente questo importante riconoscimento per premiare la dedizione con cui il giornalista ha saputo promuovere il territorio calabrese, valorizzandone le tradizioni storiche, culturali ed economiche.

Attraverso il suo costante impegno mediatico, Tomarchio ha garantito una voce autentica ai cittadini, raccontando con competenza sia le criticità che le numerose eccellenze locali. Nel corso della cerimonia ufficiale, il professionista ha espresso profonda gratitudine per il tributo ricevuto dall’amministrazione comunale, dedicando il premio alla moglie e preziosa collaboratrice. Di seguito il servizio di Dominga Pizzi, per StrettoWeb.