La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo riguardante Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, a seguito di un esposto che solleva interrogativi su una possibile violazione della legge Scelba, la normativa che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista. A riportare la notizia è il quotidiano la Repubblica. Il procedimento è stato iscritto al modello 45, il registro degli atti che non costituiscono notizia di reato. Un elemento importante per comprendere la situazione: allo stato attuale non risultano indagati e il fascicolo non contiene una notizia di reato formalmente iscritta. La vicenda trae origine da un esposto presentato dal Sindacato dei Militari, che ha chiesto alla magistratura di verificare se le caratteristiche e le finalità del movimento politico siano compatibili con i principi costituzionali e con la normativa vigente.

Futuro Nazionale, il fascicolo della Procura di Roma e la legge Scelba

Secondo quanto riferito da “La Repubblica“, il fascicolo è stato affidato a Simona Marazza, magistrata dell’antiterrorismo, e riguarda le contestazioni contenute nell’esposto del Sindacato dei Militari. Al centro della segnalazione c’è la richiesta di accertare se Futuro Nazionale presenti elementi riconducibili alle caratteristiche vietate dalla legge Scelba, che disciplina il divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista. In particolare, nell’esposto viene chiesto di verificare se il movimento “riproduca il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta” del fascismo.

Le precedenti verifiche della Procura militare di Roma

La vicenda si collega a un’altra iniziativa giudiziaria avviata nel settembre 2026, quando la Procura militare di Roma aveva disposto accertamenti preliminari a seguito di un esposto presentato dal Sindacato dei Militari nei confronti del generale Roberto Vannacci. Anche in quella circostanza era stata richiamata la possibile violazione della legge Scelba, ma gli approfondimenti avevano riguardato in particolare la posizione di due ufficiali in servizio: un appartenente all’Aeronautica militare e un carabiniere. Il militare dell’Aeronautica, secondo quanto riportato dalle ricostruzioni giornalistiche, ha successivamente lasciato Futuro Nazionale. I due procedimenti devono tuttavia essere distinti. Il fascicolo della Procura ordinaria di Roma riguarda l’esposto sul movimento politico, mentre gli accertamenti della magistratura militare si concentrano sulla posizione dei singoli appartenenti alle Forze armate.

Il legale di Vannacci, Giorgio Carta: “piena fiducia nella magistratura”

Alle notizie sull’apertura del fascicolo ha replicato Giorgio Carta, avvocato del generale Roberto Vannacci e responsabile Sicurezza di Futuro Nazionale, che ha respinto le contestazioni e richiamato l’attenzione proprio sulla natura dell’iscrizione effettuata dalla Procura. “Abbiamo, come sempre, piena fiducia nella magistratura. Apprendiamo con soddisfazione dalla stessa Repubblica che la Procura di Roma ha iscritto l’esposto del Sindacato dei Militari a modello 45, il registro degli atti non costituenti notizia di reato. È quindi ragionevole supporre che, allo stato, le accuse appaiano inconsistenti anche agli inquirenti”, rimarca.

Futuro Nazionale respinge le accuse: “operiamo nel rispetto della Costituzione”

La difesa di Vannacci contesta nettamente qualsiasi collegamento tra l’attività politica di Futuro Nazionale e l’ipotesi di ricostituzione del partito fascista. Pur non avendo ancora letto l’esposto, l’avvocato Carta afferma: “tuttavia riteniamo le accuse del tutto infondate. Futuro nazionale svolge la propria attività politica nel rispetto della Costituzione e delle regole democratiche. Respingiamo con fermezza ogni accusa e ogni eventuale ambizione di voler ricostituire il ‘disciolto partito fascista’, disciolto, appunto, più di 80 anni or sono. Il denunciante – aggiunge il penalista – ha già presentato in passato esposti nei confronti del generale Vannacci, ma, per quanto ci consta, le contestazioni ivi formulate sono state tutte puntualmente archiviate. Gli accertamenti della Procura militare di Roma riguardano invece la posizione di singoli militari in servizio. Né il generale Vannacci né Futuro nazionale risultano coinvolti in quegli accertamenti. Su quel fascicolo, quindi, non abbiamo osservazioni da formulare”.