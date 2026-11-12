Vaccinazioni responsabilità condivise: APMARR porta il progetto match 2026 in Calabria

Una giornata dedicata alla cultura della prevenzione, per sensibilizzare i cittadini e offrire loro informazioni e la possibilità di accedere ad alcune vaccinazioni. È l’iniziativa in programma sabato 14 novembre 2026, dalle ore 9 alle 13, presso il Centro Vaccinale di Rende, in Contrada Lecco, via Marco Polo 5, organizzata dal Servizio Sanitario Regionale – Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria e dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Cosenza, nell’ambito della Campagna Antinfluenzale 2026-2027.

All’iniziativa APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare APS-ETS porta il proprio progetto nazionale MATCH 2026, che punta a promuovere la cultura della prevenzione vaccinale e a sensibilizzare i cittadini sul contributo delle vaccinazioni al contrasto dell’antimicrobico-resistenza (AMR).

Il progetto reso possibile grazie al contributo non condizionante di GSK e al supporto di Celltrion, si inserisce nel percorso che APMARR porta avanti da anni per promuovere una corretta informazione sulla prevenzione, approfondendo in particolare il legame tra vaccinazioni e antimicrobico-resistenza, ovvero la capacità dei microrganismi di resistere ai trattamenti farmacologici, rendendo alcune infezioni più difficili da curare.

“La prevenzione vaccinale non riguarda soltanto la protezione del singolo individuo, ma rappresenta un investimento nella salute dell’intera collettività – dichiara Antonella Celano, Presidente di APMARR APS-ETS – Ridurre il rischio di contrarre determinate infezioni significa anche limitarne le possibili complicanze e, in alcuni casi, la necessità di ricorrere agli antibiotici. Un aspetto particolarmente importante di fronte alla crescente diffusione dell’antimicrobico resistenza, che rischia di rendere sempre più difficile il trattamento di infezioni fino a oggi curabili. Per questo è fondamentale promuovere la prevenzione a ogni età, con particolare attenzione alle persone che convivono con patologie croniche o condizioni di maggiore fragilità”.

La prevenzione vaccinale rappresenta, infatti, uno strumento fondamentale per tutelare la salute individuale e collettiva, contribuendo a ridurre l’incidenza di alcune infezioni e a favorire un uso più appropriato degli antibiotici. Durante la giornata del 14 novembre, previa valutazione medica, sarà possibile accedere alle vaccinazioni antinfluenzale, anti-Covid-19, antipneumococcica, anti Herpes Zoster, anti-Papillomavirus umano (HPV), antimeningococcica. Per fornire informazioni ai cittadini sarà presente il dottor Luca Gualtieri, reumatologo.

“Con MATCH 2026 vogliamo trasformare l’informazione in un’opportunità concreta di prevenzione – aggiunge Antonella Celano – Iniziative come questa consentono di avvicinare i cittadini ai servizi sanitari e favorire il confronto con i professionisti della salute, aiutando le persone a compiere scelte consapevoli. La collaborazione tra associazioni di pazienti e sistema sanitario è fondamentale per rendere la prevenzione sempre più accessibile, soprattutto alle persone più vulnerabili”.

Il progetto MATCH 2026: informazione e prevenzione sul territorio

Con MATCH 2026, APMARR promuove un percorso nazionale di sensibilizzazione che mette in relazione la prevenzione vaccinale e il contrasto all’antimicrobico-resistenza, attraverso contenuti informativi diffusi sui propri canali social e due giornate sul territorio dedicate alla sensibilizzazione e all’accesso alle vaccinazioni. Per ulteriori informazioni sul progetto e sulle attività dell’associazione è possibile consultare il sito www.apmarr.it e i canali social ufficiali di APMARR.