Usi civici e gestione delle terre collettive, a Reggio Calabria professionisti da quattro regioni per il corso di alta formazione

La corretta gestione degli usi civici e delle terre collettive rappresenta una questione di particolare importanza per la tutela del patrimonio territoriale, la certezza dei diritti e l’attività amministrativa degli enti locali. Una materia complessa, che richiede competenze specialistiche e un confronto costante tra professionisti, istituzioni e mondo universitario. Proprio su questi temi si è concentrato il corso di alta formazione professionale dal titolo “Usi civici: disciplina, procedure e applicazioni professionali – Demanio civico e terre collettive”, svoltosi il 6 e 7 novembre 2026 presso l’Aula Seminari “Francesco Saverio Nesci” del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’iniziativa, organizzata dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria, presieduto dal dottore agronomo Michele Valenzise, si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo, registrando una significativa partecipazione di professionisti, tecnici e funzionari comunali provenienti dalle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, ma anche dalla vicina Sicilia e dalla Puglia. Un riscontro che conferma l’interesse verso una disciplina profondamente legata alla storia delle comunità locali, ma ancora oggi al centro di importanti questioni giuridiche, amministrative, catastali, ambientali ed estimative.

Usi civici, il confronto tra Università Mediterranea, Ordini professionali e istituzioni

Le due giornate formative hanno rappresentato un’occasione di aggiornamento e confronto interdisciplinare, con l’obiettivo di approfondire gli strumenti normativi e operativi necessari per affrontare le problematiche connesse alla gestione dei demani civici. La giornata inaugurale si è aperta con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, del direttore del Dipartimento di Agraria, Marco Poiana, e del presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Michele Valenzise. Al momento introduttivo hanno preso parte anche i rappresentanti degli altri Ordini professionali del territorio: Francesco Foti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Ignazio Ferro, vicepresidente vicario dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, e Rosario Maria Infantino, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. La presenza delle diverse rappresentanze professionali ha contribuito a evidenziare il carattere trasversale della materia, che coinvolge competenze tecniche e giuridiche differenti e richiede un approccio coordinato, soprattutto quando le procedure interessano il patrimonio collettivo e le decisioni delle amministrazioni pubbliche.

Il programma introduttivo è stato arricchito dagli interventi moderati dal dottor Giacomo Falcone, ricercatore in Economia agraria, alimentare ed estimo rurale presso il Dipartimento di Agraria. La professoressa Anna Irene De Luca, docente di Economia agraria, alimentare ed estimo rurale, ha approfondito il rapporto tra estimo ambientale e usi civici, richiamando l’importanza di valutare i beni collettivi non esclusivamente attraverso la loro dimensione economica, ma considerando anche il valore ambientale, sociale e territoriale che rivestono per le comunità. Il dottore agronomo Roberto Sabatino, esperto in materia di usi civici, ha invece condiviso la propria esperienza professionale, soffermandosi sulle difficoltà operative che possono emergere nelle attività di accertamento e gestione dei demani civici. Gli interventi hanno permesso di inquadrare una materia nella quale la conoscenza delle norme deve necessariamente accompagnarsi alla capacità di affrontare situazioni concrete, spesso caratterizzate da problematiche amministrative e tecniche particolarmente articolate.

Demanio civico e terre collettive, due giornate dedicate alle procedure e alle applicazioni professionali

Il cuore del percorso formativo è stato rappresentato dalle lezioni del dottor Giuseppe Monaci, che ha guidato i partecipanti nell’approfondimento della disciplina degli usi civici attraverso un’esposizione rigorosa, dettagliata e orientata alle applicazioni pratiche. Nel corso delle due giornate sono stati esaminati il quadro normativo nazionale e regionale, la ripartizione delle competenze amministrative e giudiziarie, le procedure di accertamento dei demani civici, le istruttorie demaniali e le attività di ricerca archivistica. Ampio spazio è stato dedicato anche agli aspetti peritali e alle operazioni di verifica, liquidazione, legittimazione, affrancazione, reintegra, mutamento di destinazione, alienazione e permuta. Si tratta di procedure che incidono direttamente sull’attività dei professionisti incaricati di operare sui beni collettivi e dei funzionari pubblici chiamati a gestire i relativi procedimenti amministrativi. Particolare attenzione è stata quindi riservata alle responsabilità connesse all’applicazione della normativa e alle ricadute operative delle diverse disposizioni, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per affrontare le questioni che emergono nell’esercizio quotidiano delle rispettive funzioni.

Uno degli aspetti maggiormente apprezzati dell’iniziativa è stato il carattere interattivo delle lezioni. Le domande dei partecipanti, le osservazioni e l’esame di problematiche concrete hanno trasformato il corso in un laboratorio di approfondimento professionale, favorendo un confronto diretto tra le diverse esperienze presenti in aula. Dalle attività formative è emersa la necessità di rafforzare le competenze specialistiche e il coordinamento tra professionisti, Comuni, istituzioni regionali e Università, soprattutto in un territorio come quello calabrese, dove la ricognizione e la corretta gestione dei beni collettivi rivestono una particolare importanza. La certezza dei diritti, la tutela del paesaggio e le possibilità di valorizzazione delle risorse territoriali costituiscono infatti aspetti strettamente collegati alla corretta applicazione delle procedure. In questa prospettiva, l’aggiornamento professionale assume un ruolo che va oltre la semplice conoscenza delle disposizioni legislative, diventando uno strumento per migliorare l’attività amministrativa e favorire una gestione consapevole di un patrimonio profondamente connesso alla storia e all’identità delle comunità locali.

Il presidente Michele Valenzise: “La formazione deve contribuire al miglioramento delle procedure amministrative”

A conclusione delle due giornate, il presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria, Michele Valenzise, ha espresso soddisfazione per la partecipazione registrata e per il livello di attenzione dimostrato dai presenti, sottolineando l’importanza di proseguire lungo il percorso di formazione e confronto avviato con l’iniziativa. “La grande partecipazione e, soprattutto, l’attenzione e l’interesse dimostrati durante entrambe le giornate rappresentano la migliore conferma del valore di questa iniziativa. Abbiamo voluto affrontare una materia complessa, troppo spesso poco conosciuta e talvolta sottovalutata, ma che incide concretamente sull’attività dei professionisti, sulle scelte delle amministrazioni pubbliche e sulle possibilità di sviluppo dei nostri territori.

La presenza di colleghi e funzionari provenienti non soltanto dalle province calabresi, ma anche dalla Sicilia e dalla Puglia, dimostra quanto sia sentita l’esigenza di una formazione specialistica di alto livello, capace di coniugare il rigore scientifico e giuridico con le esigenze operative di chi quotidianamente si confronta con queste problematiche.

Come Ordine professionale riteniamo che la formazione debba rappresentare non soltanto un’occasione di aggiornamento, ma anche uno strumento per promuovere il confronto tra istituzioni, università e professionisti e contribuire concretamente al miglioramento delle procedure amministrative.

Il successo di queste due giornate ci incoraggia a proseguire su questa strada, anche attraverso ulteriori iniziative e momenti di interlocuzione con la Regione Calabria, affinché le criticità applicative della normativa possano essere affrontate in maniera costruttiva, nell’interesse delle comunità locali e della corretta gestione di un patrimonio che appartiene alla loro storia e alla loro identità.

Desidero infine rivolgere un sincero ringraziamento al Dott. Giuseppe Monaci per l’elevatissimo contributo formativo, ai relatori, alle autorità accademiche e istituzionali, ai rappresentanti degli Ordini professionali e a tutti i partecipanti, che con la loro presenza e il loro coinvolgimento hanno contribuito alla piena riuscita dell’iniziativa”.

Il corso si è dunque concluso confermando l’interesse dei professionisti e delle amministrazioni per un settore nel quale le esigenze di tutela del patrimonio collettivo si intrecciano con le responsabilità tecniche e amministrative. La partecipazione di iscritti e funzionari provenienti da diverse province e regioni ha dato all’iniziativa una dimensione di confronto che ha superato i confini del territorio reggino, mettendo in evidenza la diffusione delle problematiche legate agli usi civici e la necessità di affrontarle attraverso competenze aggiornate. Per l’Ordine degli Agronomi e Forestali di Reggio Calabria, l’esperienza rappresenta anche un punto di partenza per ulteriori attività formative e occasioni di interlocuzione con la Regione Calabria, con l’obiettivo di contribuire al superamento delle criticità applicative della normativa e alla diffusione di competenze tecniche al servizio delle istituzioni, dei professionisti e del territorio.