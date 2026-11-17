La rete altamente riservata della National Security Agency (NSA), utilizzata per le comunicazioni interne e lo scambio di informazioni classificate, è fuori servizio. Un problema che interessa uno dei sistemi di comunicazione più delicati dell’apparato di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, mentre l’agenzia americana è impegnata a comprendere la portata dell’interruzione e a gestirne le conseguenze operative.

La notizia è stata riportata dalla CNN, sulla base delle informazioni raccolte da sei persone a conoscenza dei fatti. Secondo quanto riferito da alcune fonti, al momento non esistono prove che il malfunzionamento sia stato provocato da un attacco informatico.

NSA Net fuori servizio: interrotte le comunicazioni sulla rete classificata

Al centro del problema si trova NSA Net, la rete interna altamente riservata attraverso la quale i dipendenti della National Security Agency possono comunicare e condividere informazioni classificate. Si tratta di un’infrastruttura destinata alla circolazione di comunicazioni sensibili all’interno dell’agenzia di intelligence statunitense.

In seguito all’interruzione, la NSA ha disposto ingressi scaglionati sul posto di lavoro per il proprio personale, mentre proseguono le verifiche tecniche per individuare l’origine del problema e stabilire l’effettiva estensione del disservizio.

La possibile causa del blackout: un aggiornamento di sicurezza

Un primo chiarimento sulle cause del malfunzionamento arriva dal Wall Street Journal. Secondo quanto riferito da un funzionario statunitense al quotidiano americano, l’interruzione di NSA Net sarebbe collegata a un aggiornamento di sicurezza del sistema informatico.

La stessa fonte ha precisato che non sarebbero emersi elementi riconducibili a un attacco hacker. Il problema potrebbe dunque avere un’origine tecnica, legata alle operazioni di aggiornamento del software, anziché a un’azione informatica ostile.

Resta da chiarire quando il sistema potrà tornare pienamente operativo. Le informazioni diffuse dalla CNN e dal Wall Street Journal indicano che l’agenzia sta affrontando un’interruzione della propria infrastruttura interna, mentre le verifiche sulle cause e sulle conseguenze del malfunzionamento proseguono.