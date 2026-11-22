Per decenni le uova sono state guardate con sospetto, quasi fossero piccole bombe a orologeria per le nostre arterie. La colpa? Un’equazione apparentemente logica ma biologicamente sbagliata: il tuorlo contiene molto colesterolo, quindi mangiare uova fa salire il colesterolo nel sangue. Oggi le evidenze scientifiche hanno ribaltato questo dogma, restituendo all’uovo il ruolo di alimento nutrizionalmente straordinario. Ma per capire perché possiamo mangiarle senza paura, dobbiamo guardare a come il nostro corpo gestisce questa molecola fondamentale.
Il colesterolo non è un nemico: esogeno contro endogeno
Il colesterolo non è un veleno, ma un mattone essenziale per la vita: costruisce le membrane di tutte le nostre cellule, permette la sintesi degli ormoni steroidei (come estrogeni e testosterone), della vitamina D e degli acidi biliari necessari per digerire i grassi. Proprio perché è così vitale, l’organismo non si affida soltanto a ciò che mangiamo per procurarselo.
Il colesterolo presente nel nostro sangue deriva infatti da due fonti distinte:
- Colesterolo endogeno (circa il 75-80%): È quello prodotto direttamente dal nostro organismo, principalmente dal fegato. Ogni giorno il fegato fabbrica in autonomia circa 800-1.000 mg di colesterolo, regolando la produzione in base alle reali necessità delle cellule.
- Colesterolo esogeno (circa il 20-25%): È quello che introduciamo attraverso l’alimentazione (carni, latticini, crostacei e, appunto, uova).
Il meccanismo del “termostato” epatico
Qui entra in gioco un sofisticato sistema di autoregolazione chiamato feedback negativo. Il fegato funziona esattamente come il termostato di una casa: se accendiamo un camino (introduciamo colesterolo con la dieta), il termostato rileva l’aumento di calore e spegne la caldaia (riduce la produzione interna di colesterolo). Viceversa, se seguiamo una dieta poverissima di colesterolo, il fegato aumenta la propria sintesi per compensare la mancanza.
Inoltre, l’intestino assorbe solo una quota variabile del colesterolo alimentare (in media tra il 30% e il 50%), eliminando il resto. Nella maggior parte della popolazione sana – i cosiddetti normo-responder, circa il 70-75% delle persone – mangiare un uovo al giorno (che contiene circa 180-200 mg di colesterolo) non provoca variazioni clinicamente significative del colesterolo LDL (quello definito “cattivo”). Anche nel restante 25-30% della popolazione (iper-responder), in cui si osserva un lieve aumento, crescono in parallelo sia le particelle LDL che le HDL (il colesterolo “buono”), mantenendo inalterato il rapporto di rischio cardiovascolare e favorendo la formazione di particelle LDL più grandi e meno aterogene.
Cosa dicono le evidenze scientifiche
La svolta definitiva è arrivata negli ultimi anni grazie a ampi studi epidemiologici e meta-analisi internazionali:
- Le linee guida internazionali: Già dal 2015, le Dietary Guidelines for Americans hanno rimosso il vecchio limite massimo di 300 mg di colesterolo alimentare al giorno, riconoscendo che non esiste una correlazione diretta tra il consumo di colesterolo alimentare e i livelli sierici nella popolazione generale.
- Grandi studi di coorte: Uno studio pubblicato sul British Medical Journal (BMJ) nel 2020, che ha analizzato i dati di oltre 177.000 persone in 50 Paesi (studio PURE), ha confermato che il consumo moderato fino a un uovo al giorno non è associato ad alcun aumento del rischio di malattie cardiovascolari né di mortalità.
- Il vero colpevole: La ricerca moderna ha chiarito che a far impennare il colesterolo LDL nel sangue non è il colesterolo contenuto nei cibi, bensì gli acidi grassi saturi e i grassi trans (presenti in prodotti industriali, insaccati, burro in eccesso e fritti), oltre a un eccesso di zuccheri semplici che stimolano l’insulina e la sintesi epatica di trigliceridi e colesterolo. L’uovo, al contrario, è povero di grassi saturi (appena 1,5 grammi per uovo) ed è ricco di fosfolipidi (come la lecitina), che addirittura ne riducono l’assorbimento intestinale.
Quante uova possiamo mangiare a settimana?
Per una persona sana, le principali società scientifiche – inclusa la Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) – indicano come del tutto sicuro il consumo fino a 1 uovo al giorno (ovvero 5-7 uova a settimana), all’interno di una dieta equilibrata di tipo mediterraneo. Attenzione piuttosto a ciò che accompagna le uova nel piatto: una frittata con verdure e olio extravergine d’oliva ha un impatto metabolico opposto rispetto a uova fritte nel burro accompagnate da pancetta.
Solo chi soffre di diabete di tipo 2 o di ipercolesterolemia familiare severa dovrebbe concordare con il proprio medico una frequenza più prudente (generalmente 3-4 uova a settimana), non perché l’uovo sia tossico, ma perché in queste condizioni il “termostato” metabolico è alterato. Per tutti gli altri, riabilitare le uova significa portare in tavola proteine nobili, vitamine del gruppo B, vitamina D e antiossidanti preziosi per la vista come la luteina, lasciando finalmente alle spalle un vecchio pregiudizio alimentare.