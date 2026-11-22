Il colesterolo non è un nemico: esogeno contro endogeno

Il colesterolo non è un veleno, ma un mattone essenziale per la vita: costruisce le membrane di tutte le nostre cellule, permette la sintesi degli ormoni steroidei (come estrogeni e testosterone), della vitamina D e degli acidi biliari necessari per digerire i grassi. Proprio perché è così vitale, l’organismo non si affida soltanto a ciò che mangiamo per procurarselo.

Il colesterolo presente nel nostro sangue deriva infatti da due fonti distinte:

Colesterolo endogeno (circa il 75-80%): È quello prodotto direttamente dal nostro organismo, principalmente dal fegato. Ogni giorno il fegato fabbrica in autonomia circa 800-1.000 mg di colesterolo, regolando la produzione in base alle reali necessità delle cellule.

È quello prodotto direttamente dal nostro organismo, principalmente dal fegato. Ogni giorno il fegato fabbrica in autonomia circa 800-1.000 mg di colesterolo, regolando la produzione in base alle reali necessità delle cellule. Colesterolo esogeno (circa il 20-25%): È quello che introduciamo attraverso l’alimentazione (carni, latticini, crostacei e, appunto, uova).

Il meccanismo del “termostato” epatico

Qui entra in gioco un sofisticato sistema di autoregolazione chiamato feedback negativo. Il fegato funziona esattamente come il termostato di una casa: se accendiamo un camino (introduciamo colesterolo con la dieta), il termostato rileva l’aumento di calore e spegne la caldaia (riduce la produzione interna di colesterolo). Viceversa, se seguiamo una dieta poverissima di colesterolo, il fegato aumenta la propria sintesi per compensare la mancanza.

Inoltre, l’intestino assorbe solo una quota variabile del colesterolo alimentare (in media tra il 30% e il 50%), eliminando il resto. Nella maggior parte della popolazione sana – i cosiddetti normo-responder, circa il 70-75% delle persone – mangiare un uovo al giorno (che contiene circa 180-200 mg di colesterolo) non provoca variazioni clinicamente significative del colesterolo LDL (quello definito “cattivo”). Anche nel restante 25-30% della popolazione (iper-responder), in cui si osserva un lieve aumento, crescono in parallelo sia le particelle LDL che le HDL (il colesterolo “buono”), mantenendo inalterato il rapporto di rischio cardiovascolare e favorendo la formazione di particelle LDL più grandi e meno aterogene.

Cosa dicono le evidenze scientifiche

La svolta definitiva è arrivata negli ultimi anni grazie a ampi studi epidemiologici e meta-analisi internazionali: