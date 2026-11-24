Si terrà venerdì 27 novembre alle ore 10.30, presso l’Aula Magna del Rettorato, la Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/27 dell’Università di Messina, il 479° dalla Fondazione dell’Ateneo. L’ospite d’onore sarà il Presidente della Corte dei Conti, dott. Guido Carlino, che terrà la prolusione. Oltre all’intervento della Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari, sono previsti quelli della Rappresentante del Personale T.A., dott.ssa Tiziana De Maria, e del Rappresentante degli studenti, Francesco La Cognata. Nel corso della cerimonia è previsto il contributo musicale del Coro d’Ateneo, diretto dai Maestri Umberto e Giulio Arena.