Università di Messina, Andrea Randisi eletto al Nucleo di Valutazione: la soddisfazione di Atreju

Andrea Randisi è stato eletto rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Messina per il biennio 2026-2028. La votazione si è svolta oggi, giovedì 5 novembre, e ha visto l’affermazione del candidato sostenuto dall’associazione universitaria Atreju – La Compagnia degli Studenti e da altre realtà associative dell’Ateneo messinese. Randisi ha ottenuto 16 preferenze contro le 8 dell’altro candidato, un risultato accolto con soddisfazione dall’associazione, che sottolinea il lavoro di squadra e la collaborazione tra le diverse componenti della coalizione a sostegno della candidatura.

UniMe, Andrea Randisi eletto con 16 voti al Nucleo di Valutazione

Già consigliere del Dipartimento BIOMORF e consigliere della S.I.R., Andrea Randisi si prepara ad assumere il nuovo incarico all’interno del Nucleo di Valutazione dell’Università di Messina, organismo che svolge un ruolo importante nei processi di valutazione e miglioramento delle attività dell’Ateneo. La sua elezione rappresenta un risultato significativo per Atreju – La Compagnia degli Studenti, che ha sostenuto la candidatura insieme alle associazioni Orum, Morgana, Claud e UNIxME. L’associazione ha rivolto un ringraziamento alle realtà universitarie che hanno condiviso il percorso elettorale, contribuendo al risultato della consultazione.

Atreju, Bringheli e Falliti: “Andrea è la persona giusta per questo incarico”

Sull’esito della votazione sono intervenuti Aurelio Bringheli, senatore accademico e presidente di Atreju, e Armando Falliti, coordinatore di Gioventù Nazionale Messina e già presidente dell’associazione universitaria. Entrambi hanno espresso soddisfazione per l’elezione di Randisi, evidenziandone l’esperienza maturata negli anni nell’ambito dell’attivismo universitario e della rappresentanza studentesca. “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto e ringraziamo tutte le associazioni e le forze della coalizione per il contributo determinante. Andrea è la persona giusta per questo incarico: il suo percorso, costruito attraverso anni di attivismo universitario e rappresentanza studentesca, rappresenta una solida garanzia di conoscenza e attenzione alle esigenze dell’Ateneo”, dichiarano Bringheli e Falliti.

Randisi: “lavorerò per migliorare i servizi e l’offerta formativa dell’Università di Messina”

Il neoletto rappresentante degli studenti ha commentato il risultato elettorale, sottolineando la responsabilità legata al nuovo incarico e l’importanza di contribuire al miglioramento delle attività universitarie. “Il Nucleo di Valutazione ricopre un ruolo fondamentale per la qualità e il miglioramento dell’Ateneo. Intendo affrontare questo incarico con serietà e spirito costruttivo, facendomi promotore delle istanze degli studenti e svolgendo un ruolo di pungolo affinché le attività di valutazione dell’Università siano sempre attente, puntuali e orientate al miglioramento dei servizi e dell’offerta formativa. Ringrazio tutti coloro che hanno riposto fiducia nella mia candidatura”, afferma Andrea Randisi.

Università di Messina, un nuovo impegno per la rappresentanza studentesca

L’elezione di Andrea Randisi segna un nuovo passaggio nel percorso di rappresentanza universitaria promosso da Atreju e dalla coalizione Orum, che hanno sostenuto la candidatura attraverso il coinvolgimento di diverse associazioni studentesche. Per il biennio 2026-2028, Randisi sarà chiamato a svolgere il proprio ruolo nel Nucleo di Valutazione, con l’obiettivo dichiarato di contribuire al miglioramento delle attività dell’Università di Messina e di rappresentare le istanze degli studenti.