Un importante riconoscimento accademico per una professionista che ha costruito una carriera ai vertici del settore assicurativo e della governance delle grandi imprese italiane, partendo proprio dall’Università della Calabria. Domani, lunedì 23 novembre 2026, alle ore 10:30, nell’Aula Magna dell’ateneo, si terrà la cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale honoris causa in Finance and Insurance ad Antonia Di Bella, presidente del Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas Cardif Vita, società appartenente al gruppo assicurativo internazionale BNP Paribas Cardif. L’iniziativa assume un significato particolare per il percorso della manager, che ha conseguito la laurea in Scienze economiche e sociali proprio all’Unical, prima di intraprendere un’attività professionale che l’ha portata a ricoprire incarichi di rilievo nel settore finanziario, assicurativo e della consulenza aziendale. La cerimonia è promossa dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (DESF) e prevede anche una lectio magistralis dedicata alle grandi sfide economiche e sociali connesse alla gestione dei rischi e alla sostenibilità. Un appuntamento che mette in relazione il percorso accademico della professionista con l’esperienza maturata nel mondo delle imprese e delle assicurazioni.

Antonia Di Bella, dall’Università della Calabria ai vertici del settore assicurativo

La carriera di Antonia Di Bella rappresenta un percorso professionale che unisce formazione economica, competenze finanziarie ed esperienza nella gestione e nel controllo delle grandi organizzazioni societarie. Dopo la laurea in Scienze economiche e sociali conseguita all’Università della Calabria, Di Bella ha sviluppato la propria attività nel mondo della revisione, della consulenza e della governance aziendale, arrivando a ricoprire incarichi di primo piano in importanti realtà nazionali e internazionali. Attualmente è presidente del Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas Cardif Vita e svolge il ruolo di amministratrice indipendente in Ariston Holding e Interpump Group, oltre a essere Lead Independent Director di Italmobiliare. Nel corso della sua esperienza professionale ha fatto parte anche dei Collegi Sindacali di Assicurazioni Generali e MAIRE Tecnimont, ricoprendo inoltre posizioni di responsabilità in società internazionali di revisione e consulenza, tra cui Mazars e KPMG. Un percorso caratterizzato da competenze nel settore economico-finanziario e nelle attività di controllo e amministrazione delle imprese, che costituisce il contesto professionale del riconoscimento accademico conferito dall’ateneo calabrese.

La lectio magistralis sul futuro delle assicurazioni e sulla responsabilità collettiva

La cerimonia di conferimento della laurea honoris causa sarà accompagnata dalla lectio magistralis “Il futuro è un rischio comune: assicurazioni e responsabilità collettive”, durante la quale Antonia Di Bella affronterà i temi legati alla gestione dei rischi e alla sostenibilità. L’intervento sarà dedicato alle grandi sfide economiche e sociali che caratterizzano il contesto contemporaneo, con particolare riferimento al ruolo delle assicurazioni e alla dimensione collettiva delle responsabilità connesse ai rischi. La lezione rappresenterà uno dei momenti centrali dell’appuntamento organizzato dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”, offrendo l’occasione per approfondire questioni strettamente legate ai percorsi formativi e di ricerca dell’area economico-finanziaria. Il conferimento della Laurea Magistrale honoris causa in Finance and Insurance ad Antonia Di Bella segna così anche un ritorno simbolico all’Università della Calabria per una professionista che proprio nell’ateneo ha avviato il proprio percorso di formazione universitaria, prima di raggiungere posizioni di responsabilità nel panorama imprenditoriale e assicurativo italiano.