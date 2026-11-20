L’Unione dei Comuni dell’area urbana di Cosenza potrebbe rappresentare il primo passo verso la realizzazione della città unica, attraverso un percorso graduale e condiviso che coinvolga le amministrazioni locali e le diverse realtà territoriali. È questa la proposta rilanciata dal vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, che chiede ai sindaci dell’area urbana di coinvolgere anche il proprio schieramento politico nella definizione dello Statuto del nuovo organismo. Una richiesta che si inserisce nel dibattito sul futuro istituzionale del territorio cosentino, dopo il referendum di due anni fa, e che punta a individuare nell’Unione dei Comuni uno strumento per migliorare i servizi e avviare, nel tempo, un possibile processo di unificazione amministrativa. Per Antoniozzi, il progetto dovrà nascere attraverso il confronto tra le diverse componenti istituzionali e politiche, rispettando le identità dei singoli comuni e riconoscendo la centralità di Cosenza.

“Chiediamo ai sindaci dell’area urbana di Cosenza di farci partecipare alla elaborazione dello Statuto dell’Unione dei comuni. Lo abbiamo sempre chiesto affinché potesse nascere un organismo realmente rappresentativo. Abbiamo più volte sollecitato l’approvazione del progetto pur essendo sempre d’accordo per una soluzione diversa. Se nasce l’Unione dei comuni sia propedeutica a un percorso che porti alla città unica nel tempo”, afferma il parlamentare di Fratelli d’Italia, ribadendo la disponibilità a sostenere un percorso istituzionale che possa evolvere progressivamente verso una maggiore integrazione dell’area urbana.

Antoniozzi condivide inoltre la posizione espressa dalla collega Simona Loizzo, sottolineando la necessità di tenere conto della volontà manifestata dagli elettori attraverso il referendum, senza rinunciare alla possibilità di costruire nuove forme di collaborazione tra le amministrazioni. “Ha ragione su questo punto la collega Simona Loizzo. Rispettiamo la volontà che è stata espressa dagli elettori al referendum di due anni fa ma siamo anche certi che proprio i sindaci debbano guidare questo processo. L’Unione dei comuni può essere uno strumento comunque efficace per ottimizzare i servizi e per valorizzare le singole realtà. Rispettando la bellezza e le tipicità dei comuni ma partendo dalla centralità di Cosenza”. La prospettiva indicata dal vicecapogruppo di Fratelli d’Italia è dunque quella di un’Unione dei Comuni come possibile tappa intermedia verso la città unica, capace di coniugare il miglioramento dei servizi con la tutela delle peculiarità territoriali, affidando ai sindaci il compito di guidare il processo e definire un percorso condiviso.