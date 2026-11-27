Su Facebook gira un video di animazione, di quelli generati al computer, che ha raccolto migliaia di “mi piace”: un catetere risale un’arteria, raggiunge il cuore e libera una valvola nuova al posto di quella malata. La didascalia parla di una procedura cardiaca minimamente invasiva che sostituisce una valvola aortica danneggiata. L’animazione semplifica, come è giusto che sia, ma racconta una cosa vera e straordinaria. Si chiama TAVI, impianto transcatetere della valvola aortica, ed è una delle conquiste più importanti della cardiologia degli ultimi vent’anni.

Una porta che non si apre più

La valvola aortica è la porta d’uscita del cuore: si apre a ogni battito per lasciar passare il sangue verso l’aorta e tutto il corpo, poi si richiude per impedirgli di tornare indietro. Con gli anni i suoi lembi possono ispessirsi e calcificarsi, fino a irrigidirsi come cartone. È la stenosi aortica: la porta si apre sempre meno, e il cuore deve spingere con una forza sempre maggiore per far uscire la stessa quantità di sangue. Per molto tempo la malattia resta silenziosa. Poi compaiono i tre campanelli d’allarme che ogni medico conosce: il fiato corto sotto sforzo, il dolore al petto, gli svenimenti. Quando arrivano i sintomi, senza un intervento la prognosi peggiora rapidamente. È una malattia dell’età avanzata: secondo quanto riportato da Panorama, colpisce fino al 4% delle persone oltre i 70 anni.

Dal bisturi al catetere

Fino all’inizio di questo secolo l’unica cura efficace era la cardiochirurgia: apertura dello sterno, circolazione extracorporea, asportazione della valvola malata e sostituzione con una protesi. Un intervento eccellente, che ancora oggi ha precise indicazioni, ma pesante per un paziente di ottanta o novant’anni, magari con altre malattie. La TAVI ha cambiato le regole. La nuova valvola, di tessuto biologico montato su una piccola gabbia metallica, viene compressa all’interno di un catetere e introdotta quasi sempre dall’arteria femorale, all’inguine. Sotto guida radiologica il catetere risale fino al cuore; arrivato nella posizione giusta, la valvola viene aperta e si incastra dentro quella vecchia, schiacciandone i lembi calcificati contro la parete. Non si apre il torace, non si ferma il cuore e spesso basta una sedazione leggera. In molti centri il paziente viene dimesso già il giorno dopo l’intervento. Nata nel 2002 come procedura sperimentale riservata ai malati che nessun chirurgo poteva operare, la TAVI è diventata in poco più di vent’anni una terapia di prima linea per la stenosi aortica.

Le nuove linee guida: dai 70 anni in su

La svolta più recente è arrivata nell’agosto 2025, con le linee guida della Società Europea di Cardiologia e della Società Europea di Chirurgia Cardio-Toracica (ESC/EACTS). La TAVI è ora indicata nei pazienti di 70 anni o più, con anatomia adatta e valvola aortica tricuspide, indipendentemente dal rischio operatorio stimato. Prima la soglia era di 75 anni. Le stesse linee guida ne raccomandano l’impiego anche nei pazienti senza sintomi ma con stenosi severa. Questo spostamento ha una conseguenza importante: se la valvola si impianta in persone più giovani, bisogna pensare alla sua durata e alla possibilità, un giorno, di doverne impiantare una seconda dentro la prima. Per questo oggi si parla di “gestione per tutta la vita” e la scelta del tipo di protesi si fa guardando già al futuro. Sotto i 70 anni, o con una valvola nata con due lembi invece di tre, la chirurgia mantiene un ruolo centrale.

I numeri italiani e il nodo dell’accesso

Il Report 2025 della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), basato sui dati di 254 laboratori di emodinamica, conta 14.409 TAVI in un anno, un record. Eppure lo stesso presidente della società scientifica ammette che il dato è ancora lontano dal fabbisogno teorico della popolazione italiana. Al congresso GISE gli esperti hanno stimato che, a fronte di circa 13.000 interventi nel 2024, oltre 10.000 pazienti candidabili siano rimasti fuori. Il problema non è uguale ovunque. Lo stesso GISE ha lanciato un’iniziativa per ridurre le disparità territoriali di accesso alle cure più avanzate, e tra le proposte allo studio c’è quella di eseguire la TAVI in pazienti accuratamente selezionati anche in ospedali senza cardiochirurgia interna, per accorciare le attese e avvicinare la cura a chi vive lontano dai grandi centri. La Sicilia, va detto, ha le sue eccellenze: l’ISMETT di Palermo è stato certificato dal GISE tra i primi centri italiani per numero di procedure, con 225 TAVI eseguite nel 2022. Ma un’isola lunga e con collegamenti difficili ha bisogno che la cura sia distribuita, e che il paziente di Messina, di Patti o di Taormina non debba attraversare mezza regione, o lo Stretto, per ottenerla in tempi ragionevoli.

Non è una passeggiata, ma quasi

Sarebbe sbagliato presentare la TAVI come un gesto banale. Resta un intervento sul cuore, che richiede un’équipe esperta, una TAC accurata per misurare la valvola e le arterie, e una decisione presa insieme da cardiologo interventista e cardiochirurgo, il cosiddetto Heart Team. Le complicanze sono diventate rare, ma esistono: tra le più frequenti c’è la necessità di impiantare un pacemaker, perché la nuova valvola può comprimere le vie elettriche del cuore che passano proprio lì accanto. Un filo, quello tra valvola e ritmo cardiaco, che racconta quanto il cuore sia una macchina in cui tutto si tiene.

Cosa portarsi a casa

Il messaggio per i lettori è semplice. Se un genitore o un nonno oltre i settant’anni comincia ad avere il fiato corto salendo le scale, un dolore al petto o uno svenimento, non è “la vecchiaia”. Il medico, con il fonendoscopio, può sentire il soffio caratteristico della stenosi; un ecocardiogramma, esame semplice e indolore, può confermarla. Oggi, a differenza di vent’anni fa, per moltissimi di questi pazienti esiste una soluzione che non richiede di aprire il torace. Il video di Facebook è un’animazione, ma la valvola che risale l’arteria è realtà quotidiana nei nostri ospedali. Il compito di chi cura e di chi informa è fare in modo che quella realtà arrivi a tutti, senza che il codice di avviamento postale decida chi viene curato e chi resta in lista d’attesa.