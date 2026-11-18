Un giovane sacerdote reggino che studia teologia in Belgio e conduce una ricerca sulla mente, la coscienza e l’intelligenza artificiale è stato protagonista di un incontro al Parlamento europeo con l’europarlamentare Giusi Princi. Si tratta di don Alessandro Cama, quasi trentenne originario di Reggio Calabria, attualmente impegnato in un percorso di formazione e ricerca a Lovanio, al quale affianca l’attività pastorale presso le comunità italiane e nel mondo universitario. A raccontare l’incontro, attraverso un lungo e affettuoso messaggio pubblicato sui propri canali social, è stata la stessa Giusi Princi, che ha voluto valorizzare il cammino umano, culturale e spirituale del giovane sacerdote, sottolineandone la capacità di coniugare fede, studio e attenzione alle persone. Un incontro nato da una telefonata e da un invito rivolto al sacerdote in occasione della festa patronale di Reggio Calabria, quando i due avevano avuto modo di conoscersi.

L’incontro al Parlamento europeo tra Giusi Princi e don Alessandro Cama

Nel suo racconto, l’europarlamentare ripercorre i momenti che hanno preceduto l’appuntamento a Bruxelles, ricordando la telefonata ricevuta da don Alessandro e il piacere di ritrovarlo nella capitale europea. Princi descrive il sacerdote come un esempio di una generazione di giovani che sceglie con coraggio il proprio percorso, investendo nella crescita personale e nella formazione, senza perdere il legame con la propria terra. Particolare attenzione viene riservata al suo lavoro di ricerca, che affronta tematiche di grande attualità come il rapporto tra mente, coscienza e intelligenza artificiale, intrecciando la riflessione teologica con le trasformazioni scientifiche e culturali contemporanee.

“Una telefonata, una voce calda e familiare, poche parole pronunciate con quella spontaneità che sa subito di casa. Dall’altra parte del telefono, un giovane sacerdote reggino mi racconta di trovarsi a Bruxelles e si presenta: è don Alessandro Cama. Mi ricorda il nostro incontro in occasione della festa patronale di Reggio Calabria, quando lo avevo invitato a venirmi a trovare nella capitale europea. Il ricordo di quel momento rende subito più familiare la distanza. Concordiamo un appuntamento al Parlamento europeo, con il piacere di ritrovarci e il desiderio di conoscere meglio il suo cammino. A quasi trent’anni, don Alessandro rappresenta una generazione di giovani capaci di scegliere con coraggio la propria strada, coltivando con serietà e passione la propria crescita umana, culturale e spirituale. Vive a Lovanio, studia teologia e conduce un progetto di ricerca sulla mente, la coscienza e l’intelligenza artificiale. Un percorso che intreccia fede, scienza e conoscenza, al quale affianca l’impegno pastorale accanto alle comunità italiane e nel mondo universitario.

Princi: “Una Chiesa capace di parlare ai giovani attraverso linguaggi nuovi”

Al di là del percorso accademico e dell’attività pastorale, Giusi Princi ha voluto mettere in evidenza soprattutto le qualità umane di don Alessandro Cama, soffermandosi sulla sua capacità di ascolto, sulla serenità e sull’attenzione verso gli altri. Secondo l’europarlamentare, il giovane sacerdote rappresenta il volto di una Chiesa vicina alle persone, capace di confrontarsi con i cambiamenti della società e con le nuove generazioni, mantenendo al centro la dignità e il valore della persona. Una riflessione che si estende anche alla Chiesa reggina e al ruolo dell’arcivescovo Fortunato Morrone, al quale Princi riconosce la possibilità di valorizzare i talenti e le esperienze maturate dai giovani sacerdoti del territorio.

Ma, al di là del suo spessore culturale, ciò che più mi ha colpito è stata la serenità del suo sguardo, la delicatezza delle sue parole, la naturale capacità di ascoltare e accogliere. Qualità semplici e preziose, che restituiscono alla spiritualità il suo significato più profondo: essere presenza, incontro, vicinanza. In lui ho riconosciuto il volto di una Chiesa di prossimità che ascolta, che sa farsi vicina alle fragilità, alle inquietudini e alle speranze delle persone. Una Chiesa capace di parlare ai giovani attraverso linguaggi nuovi, di confrontarsi con le grandi trasformazioni del nostro tempo, senza perdere la profondità del proprio messaggio e, soprattutto, la centralità della persona. Sono certa che il nostro amato Arcivescovo Fortunato Morrone saprà fare tesoro del cammino e dei talenti di questi nostri giovani sacerdoti, una ricchezza per la Chiesa e per la terra da cui provengono. Grazie, don Alessandro, per aver portato nel cuore di Bruxelles il calore della nostra Reggio e per ricordarci che la vera forza della spiritualità sta nella capacità di farsi vicini agli altri”.