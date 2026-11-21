Una normale visita pediatrica a New York, con un conto di 1.212,86 dollari, diventa il punto di partenza per una riflessione sul futuro della sanità pubblica in Calabria e sui rischi di una progressiva privatizzazione dei servizi sanitari. A sollevare la questione è il dottor Pasquale Maria Natrella, dirigente di Forza Italia Lamezia Terme, che prende posizione nel dibattito sul Servizio Sanitario Nazionale, richiamando le differenze tra il modello statunitense e quello italiano e denunciando il pericolo che le difficoltà della sanità regionale possano favorire un sistema nel quale l’accesso alle cure dipenda sempre più dalle disponibilità economiche dei cittadini. Natrella parte dall’esperienza di una professionista italiana negli Stati Uniti, dove una visita per un bambino di un anno ha prodotto una fattura superiore ai 1.200 dollari, successivamente ridotta a 40 dollari a carico della famiglia grazie alla copertura assicurativa privata. Un episodio che l’esponente azzurro utilizza per evidenziare le criticità di un modello sanitario fondato sulle assicurazioni e per ribadire la necessità di rafforzare il servizio pubblico calabrese, investendo sul personale, sulle strutture e sulla capacità di garantire prestazioni accessibili a tutti. La sua analisi si concentra anche sul percorso di uscita dal commissariamento e sulle iniziative del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, per ottenere maggiori risorse destinate alla sanità.

La visita pediatrica da 1.212 dollari a New York e il confronto con la sanità italiana

Il caso raccontato da Natrella riguarda una visita pediatrica ordinaria, effettuata nel cuore di New York, durante la quale sono stati eseguiti controlli di routine su un bambino di un anno. Il costo complessivo della prestazione, documentato dalla fattura ricevuta dalla famiglia, viene indicato dall’esponente politico come esempio delle differenze tra il sistema sanitario statunitense e quello italiano. Natrella richiama anche alcuni dati comparativi sulla spesa sanitaria e sugli esiti delle cure, utilizzandoli per sostenere la propria critica al modello americano. “Un piccolo eritema, il controllo della crescita, due gocce di sangue per il ferro. Una normale visita pediatrica per un bimbo di un anno nel cuore di New York. Poi, sul tavolo, il conto: 1.212,86 dollari. A documentarlo è stata l’esperienza diretta di una professionista italiana, la cui fattura ha riacceso il dibattito sui costi folli del modello sanitario statunitense. Fortunatamente mitigato da un’assicurazione privata che ha ridotto la spesa a carico della famiglia a soli 40 dollari, l’episodio svela però l’ingranaggio di un sistema che spende più del doppio rispetto all’Italia in rapporto al PIL, ma che registra il doppio delle morti evitabili”. La vicenda rappresenta, nella lettura del dirigente di Forza Italia, un avvertimento rispetto alle conseguenze di un’organizzazione sanitaria nella quale il ricorso alle coperture assicurative private assume un ruolo determinante nell’accesso alle prestazioni.

Natrella: “La Calabria rischia di diventare il laboratorio più sofferente”

Il ragionamento dell’esponente lametino si sposta quindi sulla situazione della sanità calabrese, caratterizzata da criticità che riguardano la disponibilità di personale, il funzionamento dei reparti e i tempi di accesso alle prestazioni. Natrella sostiene che le difficoltà accumulate nel corso degli anni abbiano indebolito il rapporto di fiducia tra cittadini e sistema sanitario pubblico, creando le condizioni per una crescente diffusione di soluzioni alternative a pagamento. Nella sua analisi richiama il peso dei costi amministrativi nel modello americano e il rischio che una progressiva espansione del settore privato possa accentuare le disuguaglianze nell’assistenza. “Un mondo che apparentemente sembra lontano”, prosegue Natrella, “ma guardando alle latitudini di casa nostra e in particolare alla Calabria, il confine tra l’anomalia americana e il nostro futuro rischia di farsi pericolosamente sottile. Negli Stati Uniti, la sanità è un mercato. I dati OCSE ci dicono che una fetta enorme di quella spesa (circa il 30%) non va in cure o farmaci, ma in burocrazia, costi amministrativi delle assicurazioni e intermediazione privata. Il risultato è una sanità in cui chi può permettersi la polizza accede alle prestazioni, mentre chi rimane escluso paga con la salute e con la vita. Questo scenario, che ci appare inaccettabile oltreoceano, rischia però di normalizzarsi anche in Italia, e la Calabria ne rappresenta purtroppo il laboratorio più sofferente. Anni di commissariamenti, carenze croniche di personale, reparti al collasso e liste d’attesa interminabili hanno logorato la fiducia dei cittadini nel Servizio Sanitario Nazionale”.

Il rischio privatizzazione e la difesa del diritto universale alla salute

Uno dei passaggi centrali dell’intervento riguarda il rapporto tra sanità pubblica e sanità privata. Natrella mette in discussione l’idea che l’affidamento di un numero crescente di prestazioni al settore privato possa rappresentare, da solo, la soluzione alle difficoltà organizzative ed economiche del sistema regionale. Secondo il dirigente azzurro, il rischio è quello di accentuare le differenze tra cittadini, rendendo più rapido l’accesso alle cure per chi dispone delle risorse necessarie e lasciando irrisolte le criticità strutturali del servizio pubblico. “È proprio in questo terreno di frustrazione e abbandono”, sottolinea l’esponente lametino di Forza Italia, “che si insinua una pericolosa narrazione: l’idea che la privatizzazione totale sia l’unica via d’uscita, l’inevitabile modernizzazione di un sistema pubblico considerato ormai irrecuperabile. Affidarsi ai privati o ai fondi integrativi come panacea di tutti i mali è un miraggio tanto seducente quanto ingannevole. La logica del profitto applicata alla salute non azzera le liste d’attesa, le sposta semplicemente verso chi può pagare, creando una cittadinanza a classi sociali anche nel diritto fondamentale alla cura. Chi oggi spinge verso la privatizzazione progressiva della sanità calabrese — attraverso la proliferazione di cliniche convenzionate che assorbono risorse pubbliche lasciando i nosocomi pubblici allo stremo, o spingendo i cittadini a rivolgersi al mercato out-of-pocket — dimentica la lezione americana: più spesa privata non significa più salute. Significa solo più disuguaglianza, costi amministrativi alle stelle e un welfare che abdica alla sua funzione costituzionale. L’esperienza di New York ci ricorda che quando la salute diventa un prodotto commerciale, il cittadino si trasforma in un cliente ostaggio di tariffe inaccessibili”.

Il richiamo a Tina Anselmi e all’articolo 32 della Costituzione

Nella sua riflessione Natrella richiama i principi alla base dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, avvenuta con la legge 833 del 1978, e il ruolo svolto da Tina Anselmi nella costruzione del sistema pubblico di tutela della salute. Il dirigente di Forza Italia sottolinea come il diritto alle cure debba essere considerato una conquista da difendere attraverso scelte politiche e amministrative capaci di garantirne l’effettiva applicazione. Al centro della sua posizione c’è l’articolo 32 della Costituzione, che riconosce la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. “La Calabria non può permettersi la rassegnazione. Accettare la privatizzazione come destino ineluttabile significa abdicare al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 32 della Costituzione. A tal proposito, dovremmo sempre tenere a mente la lezione di Tina Anselmi, madre e autrice della storica riforma che con la legge 833 del 1978 istituì il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Nei suoi interventi pubblici, Anselmi applicò direttamente il principio della vigilanza sulle conquiste sociali proprio alla difesa della sanità, ribadendo con forza che nessuna conquista è per sempre: il diritto universale alla salute non è mai acquisito una volta per tutte, ma richiede una costante tutela civica e politica per non essere svuotato o ridimensionato. Difendere la sanità pubblica calabrese oggi non significa soltanto difendere gli ospedali territoriali o chiedere più medici: significa raccogliere quel monito e respingere la logica secondo cui il diritto alla cura debba dipendere dalla capienza del proprio portafoglio”.

Sanità Calabria, il sostegno a Occhiuto e la richiesta di maggiori risorse

Accanto alla critica verso una possibile espansione della privatizzazione, Natrella esprime sostegno all’azione del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, impegnato nel percorso di risanamento del sistema sanitario regionale e nel raggiungimento dell’obiettivo dell’uscita dal commissariamento. L’esponente di Forza Italia richiama in particolare il confronto istituzionale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, durante il quale, secondo quanto riferito, è stata posta la necessità di incrementare le risorse finanziarie destinate alla sanità calabrese. Un altro tema affrontato riguarda la carenza di personale e la possibilità di favorire il rientro in Calabria dei professionisti sanitari attraverso strumenti di mobilità interregionale e incentivi economici. “In questa direzione”, evidenzia il dott. Natrella, “va letto l’impegno costante del presidente Roberto Occhiuto, al lavoro senza sosta sul fronte del risanamento per centrare l’obiettivo cruciale dell’uscita dal commissariamento. Un percorso complesso portato avanti con determinazione anche nel recente e proficuo incontro istituzionale avuto a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: un confronto al centro del quale, in vista della manovra, è stata posta con forza dallo stesso Governatore la necessità di assicurare maggiori risorse e un incremento dei finanziamenti indispensabili per restituire ai calabresi una sanità pienamente normale ed efficiente. Ciò passa inevitabilmente anche attraverso la valorizzazione del capitale umano: un obiettivo strategico da perseguire incentivando l’attivazione di meccanismi di mobilità tra regioni per favorire il rientro nella propria terra d’origine di medici, infermieri e professionisti calabresi, accompagnato da misure ed incentivi economici mirati capaci di rendere nuovamente attrattivo il sistema pubblico rispetto alle lusinghe del privato”.

La proposta di superare il modello aziendalistico e recuperare il ruolo delle USSL

L’intervento si spinge oltre la questione delle risorse finanziarie e affronta l’organizzazione complessiva del sistema sanitario. Natrella propone una riflessione sul modello aziendalistico adottato negli ultimi decenni, sostenendo la necessità di recuperare una maggiore centralità del territorio e della partecipazione delle comunità nella gestione dei servizi. Il riferimento è alle Unità Socio Sanitarie Locali (USSL), indicate come modello dal quale ripartire per restituire priorità ai bisogni assistenziali dei cittadini rispetto ai vincoli di bilancio. “La fattura di 1.200 dollari arrivata negli Stati Uniti”, afferma Pasquale Maria Natrella, “è il campanello d’allarme di un sistema che ha smarrito la bussola sociale. Prima che quel modello diventi la nostra normalità, occorre avere il coraggio di una riflessione strutturale profonda: il sistema sanitario aziendalistico, così come è stato concepito e applicato negli ultimi decenni, si è dimostrato strutturalmente incompatibile con il dettato dell’articolo 32 della Costituzione. La salute non può essere gestita con i criteri di un’azienda commerciale orientata al pareggio di bilancio a scapito dei servizi: bisognerebbe avere la lucidità di tornare indietro al modello delle USSL, recuperando quella vocazione territoriale, partecipativa e universalistica che metteva al centro i bisogni della persona e non i vincoli contabili”. La proposta si inserisce nella più ampia posizione espressa dal dirigente azzurro, che considera il rafforzamento del servizio pubblico una condizione essenziale per assicurare un accesso equo alle prestazioni sanitarie.

Il rapporto tra pubblico e privato e il riferimento al caso Paolo Rotelli

Nelle conclusioni Natrella affronta anche il tema della separazione tra le finalità del sistema pubblico e quelle dell’imprenditoria sanitaria privata, richiamando le polemiche legate a una recente ospitata televisiva di Paolo Rotelli, esponente della famiglia imprenditoriale collegata al Gruppo San Donato e all’Ospedale San Raffaele. Un episodio citato per ribadire la necessità, secondo il dirigente di Forza Italia, di distinguere la funzione universalistica del servizio pubblico dalle logiche economiche che caratterizzano l’attività privata. “Allo stesso tempo”, conclude l’esponente azzurro, “si rende ormai indispensabile tracciare una linea di demarcazione netta e una reale divisione tra sanità pubblica e sanità privata. Si tratta di due mondi che rispondono a finalità ontologicamente opposte: il primo punta esclusivamente alla tutela della salute e al benessere dei cittadini; il secondo, legittimamente ma inevitabilmente, punta al profitto. Lo dimostrano chiaramente anche le recenti polemiche sollevate intorno all’ospitata televisiva di Paolo Rotelli, erede del più grande impero della sanità privata italiana legato al Gruppo San Donato e all’Ospedale San Raffaele: un dibattito che ha messo a nudo quanto sia scivoloso e pericoloso sovrapporre la narrazione dell’impresa privata con la missione universalistica del servizio pubblico. Difendere, finanziare e ricostruire il nostro sistema pubblico significa ribadire che la cura non è un business. Perché una società che smette di curare tutti allo stesso modo, smette semplicemente di essere civile”.

La posizione di Pasquale Maria Natrella riporta così al centro del confronto politico e sanitario calabrese il tema del diritto universale alla salute, collegando la necessità di superare le criticità del sistema regionale alla difesa dei principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale. Una riflessione che, partendo dall’esempio statunitense, richiama l’attenzione sulle scelte organizzative e finanziarie necessarie per garantire ai cittadini un’assistenza pubblica accessibile, indipendentemente dalle condizioni economiche individuali.