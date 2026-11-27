Tra i video che i social propongono in questi giorni ce n’è uno, pubblicato da un chirurgo otorinolaringoiatra, che ha incuriosito migliaia di persone. Si vede, attraverso la lente del microscopio, un timpano: metà trasparente, metà ambrata per il liquido che vi ristagna dietro. Un sottilissimo strumento pratica un forellino e vi lascia un minuscolo tubicino. La domanda del titolo è semplice: perché il chirurgo mette un tubo nel timpano? Proviamo a rispondere, perché riguarda moltissime famiglie con bambini piccoli.

L’orecchio medio: una stanza che ha bisogno d’aria

Dietro il timpano c’è una piccola cavità, l’orecchio medio, che contiene i tre ossicini più piccoli del corpo umano: martello, incudine e staffa. Il loro compito è trasmettere le vibrazioni del suono dal timpano all’orecchio interno. Perché funzionino, la cavità deve essere piena d’aria, e l’aria arriva da un condotto che la collega al retro del naso: la tuba di Eustachio. È la stessa che si “sblocca” quando deglutiamo in aereo. Nei bambini questa tuba è corta, stretta e quasi orizzontale. Basta un raffreddore, le adenoidi ingrossate o un’allergia perché si chiuda. L’aria dell’orecchio medio viene riassorbita, si crea una depressione e la cavità si riempie di liquido. È l’otite media effusiva, detta anche sierosa o catarrale: un versamento dietro il timpano, in assenza di infezione acuta, che spesso segue un’otite acuta o un’infezione delle prime vie respiratorie e può persistere per settimane o mesi.

Un disturbo silenzioso

Il guaio è che l’otite effusiva spesso non fa male. Non c’è febbre, non c’è il pianto notturno dell’otite acuta. C’è un bambino che “non sente bene”, che alza il volume della televisione, che sembra distratto, che a scuola fatica a seguire o che parla meno dei coetanei. Con il liquido dietro il timpano, è come ascoltare il mondo con la testa sott’acqua. A volte compaiono goffaggine e problemi di equilibrio. Ed è proprio qui che sta il rischio: nei primi anni di vita l’udito è la strada attraverso cui si impara a parlare. Un calo prolungato, anche lieve, può rallentare lo sviluppo del linguaggio e l’apprendimento.

Prima regola: saper aspettare

La buona notizia è che nella maggior parte dei casi il liquido se ne va da solo, man mano che il raffreddore passa e la tuba riprende a funzionare. Antibiotici e decongestionanti, va detto con chiarezza ai genitori, in questa forma non sono utili. Per questo le linee guida dell’Accademia Americana di Otorinolaringoiatria, aggiornate nel 2022 per i bambini dai 6 mesi ai 12 anni, raccomandano di non mettere i drenaggi in un singolo episodio di otite effusiva che dura da meno di tre mesi. Se però il versamento persiste per tre mesi o più, occorre un esame dell’udito adatto all’età del bambino. E quando il liquido c’è in entrambe le orecchie da almeno tre mesi ed è documentato un calo uditivo, i drenaggi vanno proposti. Possono essere considerati anche quando l’otite effusiva di lunga durata provoca disturbi dell’equilibrio, cattivo rendimento scolastico, problemi di comportamento, fastidio all’orecchio o peggiore qualità di vita. Al contrario, nei bambini con otiti acute frequenti ma senza liquido dietro il timpano tra un episodio e l’altro, i drenaggi non dovrebbero essere messi. E i bambini con otite cronica che non vengono operati vanno ricontrollati ogni tre-sei mesi.

Come si fa l’intervento

Il posizionamento dei drenaggi è una procedura rapida, che nei bambini dura una decina di minuti e si esegue in anestesia generale breve. Al microscopio si visualizza il timpano, si pratica un’incisione millimetrica, la miringotomia, si aspira il liquido e si inserisce il drenaggio. Il tubicino funziona come una finestrella: fa entrare l’aria nell’orecchio medio al posto della tuba bloccata, e l’udito spesso migliora già al risveglio. Comunemente i drenaggi restano in sede per sei-diciotto mesi, il tempo necessario perché il bambino cresca e la tuba di Eustachio maturi. Poi, nella maggior parte dei casi, vengono espulsi spontaneamente dal timpano, che si richiude da solo. A due-quattro settimane dall’intervento è opportuno un controllo dell’udito, e poi visite periodiche finché il drenaggio non è caduto. Le complicanze sono in genere modeste: la più comune è una piccola fuoriuscita di liquido dall’orecchio, che si cura con gocce prescritte dallo specialista. Più raramente il forellino non si chiude del tutto dopo l’espulsione. Sui bagni in piscina e al mare, oggi l’atteggiamento è molto meno restrittivo di un tempo: è bene chiedere all’otorino che segue il bambino.

E negli adulti?

L’otite effusiva non è solo una cosa da bambini. Può comparire anche nell’adulto, per esempio dopo un raffreddore o un viaggio in aereo. C’è però un’avvertenza che ogni medico conosce bene: quando un adulto ha liquido dietro un solo timpano, senza una causa evidente, l’otorino deve esaminare con attenzione il rinofaringe, la zona dietro il naso dove sbocca la tuba, per escludere una neoformazione che la ostruisca. Un orecchio “tappato” che non passa, in età adulta, merita sempre una visita specialistica.

Cosa portarsi a casa

Il video del chirurgo è affascinante, ma il messaggio più utile per i genitori è un altro. Un bambino che dopo un raffreddore “non sente” non va ignorato, ma nemmeno operato in fretta: va visitato dal pediatra, osservato, e se il problema dura oltre tre mesi va sottoposto a un esame dell’udito. Solo allora, se serve, quel tubicino di pochi millimetri può restituirgli i suoni del mondo, e con essi le parole