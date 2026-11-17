La Smile Cosenza Pallanuoto riceve il Premio Speciale del CONI Calabria per la storica conquista della LEN Conference Cup. Il riconoscimento è stato consegnato sabato 14 novembre, a Soverato, in occasione del Gran Galà dello Sport 2026, manifestazione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze sportive regionali. Al centro della serata anche l’impresa della formazione cosentina, protagonista di un successo continentale che ha portato Cosenza e la Calabria ai vertici della pallanuoto europea. Il premio rappresenta un riconoscimento non soltanto per il risultato ottenuto in vasca, ma anche per il percorso sportivo e umano che ha accompagnato la società fino alla conquista del trofeo. Un traguardo costruito attraverso il lavoro quotidiano, la determinazione e i sacrifici di un gruppo capace di raggiungere un obiettivo di grande rilievo per l’intero movimento pallanuotistico regionale.

Un premio alla squadra che ha portato Cosenza sul tetto d’Europa

Il riconoscimento conferito dal CONI Calabria celebra una delle pagine più significative della storia della Smile Cosenza Pallanuoto, che con la conquista della LEN Conference Cup ha ottenuto un risultato di prestigio internazionale. La vittoria del trofeo viene ricordata dalla società come il coronamento di un progetto fondato sulla passione, sulla continuità del lavoro e sulla capacità di affrontare le difficoltà incontrate lungo il percorso. Un successo collettivo che coinvolge le atlete, lo staff tecnico, i dirigenti e gli sponsor, insieme ai sostenitori che hanno accompagnato la squadra anche nei momenti più complessi. Il Premio Speciale ricevuto durante il Gran Galà dello Sport riconosce proprio questa dimensione corale dell’impresa, valorizzando sia il risultato agonistico sia l’impegno delle persone che hanno contribuito a realizzarlo.

La cerimonia di Soverato ha rappresentato anche un’occasione per sottolineare il valore della vittoria per lo sport calabrese, attraverso un riconoscimento istituzionale attribuito a una società capace di distinguersi sulla scena europea. La LEN Conference Cup costituisce infatti il traguardo più importante richiamato nel corso della premiazione, simbolo di un percorso che ha permesso alla formazione cosentina di raggiungere un risultato destinato a rimanere nella storia del club. Il premio assume così un significato che va oltre la singola competizione, rendendo merito alla tenacia e alla dedizione di tutte le componenti della società e al contributo offerto alla valorizzazione della pallanuoto calabrese.

Il ringraziamento della società e lo sguardo al futuro

Attraverso Francesco Manna, la Smile Cosenza Pallanuoto ha espresso il proprio ringraziamento al CONI Calabria e agli organizzatori del Gran Galà dello Sport per aver scelto di celebrare la conquista della LEN Conference Cup e il percorso della formazione rossoblù. Un riconoscimento accolto dalla società come un’ulteriore testimonianza del valore dell’impresa realizzata e dell’importanza dei risultati raggiunti grazie al contributo di tutte le persone coinvolte nel progetto sportivo. Accanto alla soddisfazione per il premio ricevuto, il club guarda anche alle sfide future, ribadendo la volontà di mantenere salda la propria identità e la determinazione che hanno caratterizzato il cammino verso il successo europeo. Le difficoltà possono modificare il percorso di una società sportiva, ma non cancellano i risultati conquistati e l’impegno necessario per raggiungere nuovi obiettivi. È questo il messaggio che accompagna il riconoscimento ottenuto a Soverato, a testimonianza di una pagina importante per Cosenza e per l’intero sport calabrese.