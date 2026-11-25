Ieri la Commissione europea ha detto che la bozza di legge di Bilancio italiana è in linea con le regole. La procedura per deficit eccessivo potrebbe chiudersi in primavera. Una buona notizia, accompagnata però da un avvertimento: i conti restano sul filo, serve prudenza. Intanto in Parlamento si gioca la partita vera. Le proposte di modifica sono migliaia, i tempi strettissimi. Il testo dovrebbe arrivare in aula alla Camera il 18 dicembre e poi passare al Senato senza cambiamenti, per essere approvato entro fine anno.

Il miliardo della sanità

Il primo nodo è il fondo sanitario, che si vorrebbe rafforzare con un miliardo in più. Da medico dico subito: è necessario, ma non basta chiedere quanto. Bisogna chiedere dove va. Un miliardo diviso per le venti regioni non cambia la vita di nessuno, se finisce a coprire i buchi di bilancio. Può cambiarla se va in tre direzioni precise:

Medici di famiglia e guardie mediche, perché sono loro che tengono i pazienti lontani dai pronto soccorso intasati. Liste d’attesa, con agende aperte e controllate, perché una visita fra otto mesi non è una cura. Assistenza a casa per gli anziani fragili, perché il letto d’ospedale costa molto più di un infermiere a domicilio.

La rivalutazione delle pensioni

Il secondo nodo riguarda milioni di pensionati: la rivalutazione piena all’inflazione, almeno per gli assegni fino a 3.000 euro lordi al mese. Per chi non segue queste cose, la rivalutazione serve a una cosa sola: far sì che la pensione compri oggi quello che comprava ieri. Quando è piena, l’assegno segue i prezzi. Quando è tagliata, ogni anno il pensionato perde un pezzo del suo potere d’acquisto. E non lo recupera più. Tremila euro lordi non sono una pensione d’oro. Sono, spesso, la pensione di chi ha lavorato quarant’anni: insegnanti, infermieri, impiegati, tanti medici. Persone che oggi pagano di tasca propria visite ed esami perché il pubblico non arriva in tempo.

Le altre partite

Sul tavolo ci sono anche la Quota 64, il taglio agli organici della scuola, l’allargamento del secondo scaglione Irpef per i redditi medi e una norma per detassare lo stipendio dei giovani. Il problema, come ogni anno, sono le coperture. E come ogni anno ciò che non entrerà nella manovra potrebbe rientrare dalla finestra con il decreto Milleproroghe di gennaio.

Una richiesta semplice

Non è una questione di destra o di sinistra. Un Paese che invecchia deve decidere se i suoi anziani sono un costo da contenere o persone da curare. Le due voci di questa manovra, sanità e pensioni, sono la risposta concreta a questa domanda. Ai parlamentari chiedo solo questo: quando discuterete i due emendamenti, pensate a chi aspetta da ore su una barella in corridoio. E a chi, a fine mese, deve scegliere tra la bolletta e la visita privata.