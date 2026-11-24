Una mattinata dedicata alla vela, alla natura e alla scoperta del mare all’insegna della condivisione: è questo il filo conduttore di “Un mare di inclusione – Ogni goccia conta”, l’iniziativa che si è tenuta domenica 22 novembre 2026. A renderla speciale è stata la partecipazione degli alunni dell’I.C. “Giovanni XXIII”, che ne sono stati i veri protagonisti. L’evento si è articolato tra due luoghi simbolo della costa villese: la sede nautica ANMI di Pezzo e il Museo Marinaro di Cannitello. Il ritrovo è stato alle 9.00 presso la sede nautica, dove circa 30 partecipanti sono stati accolti dal Presidente. Le condizioni meteo-marine erano caratterizzate da un vento di sud-est, in rinforzo nel corso della mattinata. Divisi in due gruppi, i partecipanti si sono alternati tra l’uscita in barca a vela nelle acque antistanti Pezzo e il laboratorio marino a Cannitello, in un percorso che ha unito l’esperienza diretta in mare a momenti di approfondimento e socialità.

La scuola è stata rappresentata dagli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “R. Caminiti” dell’I.C. “Giovanni XXIII”

Alla presenza delle Istituzioni, la scuola è stata rappresentata dagli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “R. Caminiti” dell’I.C. “Giovanni XXIII”, classe 3D accompagnati dai professori Emanuela Rinaldi e Demetrio Amodeo. Già lo scorso anno scolastico i ragazzi si erano distinti per la partecipazione attiva al progetto “Il Mare in Classe”, promosso dall’ANMI. Anche in questa occasione hanno dimostrato spirito di collaborazione per la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo e grande disponibilità all’ascolto delle lezioni tenute dal dott. Alessandro Taverriti, vivendo un’esperienza formativa a 360 gradi, che ha coniugato teoria, azione e socialità.

L’iniziativa si inserisce nella collaborazione stabile che l’I.C. “Giovanni XXIII” porta avanti con le associazioni del territorio attraverso percorsi laboratoriali orientati al potenziamento delle competenze STEM, in un’ottica trasversale alle discipline, come previsto dalle nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Il progetto ha coniugato l’acquisizione di competenze disciplinari e di competenze di educazione civica, dalla conoscenza dell’ambiente marino alla salvaguardia dell’ambiente e alla cittadinanza attiva, il tutto in un’ottica inclusiva, che ha messo ciascun alunno nelle condizioni di partecipare e di offrire il proprio contributo.

Durante il laboratorio marino i ragazzi, a coppie, sono stati tutor l’uno dell’altro nelle attività marinare

Il cuore dell’iniziativa è stato proprio il lavoro di squadra: durante il laboratorio marino i ragazzi, a coppie, sono stati tutor l’uno dell’altro nelle attività marinare. Una formula che ha permesso a ciascuno di sentirsi protagonista e che ha favorito la piena inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, facendo del mare un’aula a cielo aperto in cui ogni contributo conta davvero, come recita lo stesso titolo dell’evento. Il dirigente scolastica, dott.ssa Luisa A. Ottanà, ha espresso viva soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e per la partecipazione dei propri alunni, sottolineando il valore di esperienze capaci di portare la scuola fuori dall’aula e di mettere al centro ogni studente, con le sue risorse e le sue peculiarità.

Non sono mancati gli attestati, che hanno assunto il valore di un riconoscimento del merito, né il rinfresco finale. Soprattutto, non è mancato qualcosa che non si può spiegare ma va vissuto: lo stare consapevolmente insieme per un motivo nobile, come la difesa della natura, attraverso momenti di condivisione solidale. A promuovere l’appuntamento sono stati Ambiente Mare Italia (AMI) e il Gruppo “A. Mondello” di Villa San Giovanni dell’Associazione Nazionale Marina d’Italia (ANMI). L’iniziativa ha inoltre ricevuto il patrocinio della Città di Villa San Giovanni e del Ministro per le Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.