Un campione dell’automobilismo a scuola per insegnare ai giovani come riconoscere i pericoli della strada e prevenire gli incidenti. È stato Andrea Montermini, ex pilota di Formula 1, il protagonista dell’incontro dedicato alla sicurezza stradale che si è svolto giovedì 19 novembre presso il Liceo “G. Mazzini” di Locri, nell’ambito del progetto educativo “Sara Safe Factor”. L’iniziativa, promossa da Sara Assicurazioni, Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’ACI, in collaborazione con ACI Sport e l’Automobile Club di Reggio Calabria, ha coinvolto gli studenti in una giornata di formazione e sensibilizzazione sui comportamenti da adottare alla guida e, più in generale, sulla strada. Montermini, impegnato da oltre dieci anni nel progetto, ha messo a disposizione dei ragazzi la propria esperienza maturata nel mondo delle competizioni automobilistiche, spiegando quanto il rispetto delle regole, la concentrazione e la consapevolezza dei rischi siano fondamentali per la sicurezza di tutti. Un confronto che ha permesso agli studenti di approfondire aspetti pratici della guida e di riflettere sulle conseguenze che anche una semplice distrazione può provocare.

Andrea Montermini a Locri: dalla Formula 1 ai consigli per una guida sicura

Durante l’incontro, il pilota ha affrontato alcune delle situazioni più comuni che possono mettere a rischio la sicurezza stradale, utilizzando la propria esperienza sportiva per illustrare l’importanza di assumere comportamenti corretti e responsabili. Gli studenti hanno ricevuto indicazioni pratiche sulla posizione di guida, sulla corretta impugnatura del volante e sulle frenate di emergenza, oltre a essere sensibilizzati sui pericoli legati alla distrazione. Il confronto è stato caratterizzato da una partecipazione attiva dei ragazzi, che hanno avuto la possibilità di ascoltare testimonianze, porre domande e approfondire aspetti della sicurezza spesso sottovalutati nella quotidianità. Il messaggio del progetto Sara Safe Factor non è rivolto esclusivamente a chi guida un’automobile, ma riguarda tutti gli utenti della strada, dai motociclisti ai ciclisti, fino ai pedoni. La finalità dell’iniziativa è contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione che accompagni i giovani nella crescita, rendendoli maggiormente consapevoli delle proprie responsabilità e delle conseguenze dei comportamenti individuali. Un percorso educativo che punta a trasformare le conoscenze teoriche in atteggiamenti concreti, attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti e il contributo di professionisti del settore automobilistico.

Scuola, istituzioni e forze dell’ordine insieme per la sicurezza stradale

La giornata ha registrato una significativa partecipazione istituzionale, a conferma dell’importanza della collaborazione tra scuola, amministrazioni e forze dell’ordine nella promozione della sicurezza stradale. A fare gli onori di casa è stata la Dirigente scolastica del Liceo Mazzini e del distaccamento di Siderno, Rosalba Antonella Zurzolo, che ha accolto il progetto offrendo agli studenti un’occasione di formazione e confronto. Per la Polizia Stradale erano presenti la Comandante del Distaccamento di Brancaleone, Ispettrice Isabella Albini, accompagnata dall’Assistente Capo Coordinatore Antonia Zirilli. L’Arma dei Carabinieri è stata rappresentata dal Capitano Salvatore Scotto di Perta del comando di Locri, insieme al Maresciallo Capo Antonio Mirarchi, mentre per la Guardia di Finanza hanno partecipato il Luogotenente Graziano Nadile e Francesco Esposito. Presente anche l’Assessore del Comune di Locri, Domenica Bumbaca, a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le iniziative dedicate ai giovani e alla sicurezza del territorio. La presenza dei rappresentanti delle istituzioni ha contribuito a rafforzare il messaggio educativo della giornata, evidenziando come la prevenzione degli incidenti richieda un impegno condiviso e costante.

L’Automobile Club di Reggio Calabria: “Disponibili a portare la sicurezza stradale in tutte le scuole della provincia”

Particolarmente significativo il messaggio arrivato dall’Automobile Club di Reggio Calabria, che ha ribadito la propria disponibilità a collaborare con gli istituti scolastici dell’intero territorio provinciale per organizzare ulteriori iniziative formative. Il Presidente dell’Ente, ragioniere Giuseppe Martorano, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’appuntamento e per la partecipazione degli studenti e delle autorità, sottolineando il valore del progetto Sara Safe Factor come strumento di sensibilizzazione e la sinergia sviluppata tra i diversi soggetti coinvolti. A intervenire è stata anche la Direttrice dell’Automobile Club, Giuseppina Danile, che ha evidenziato la necessità di cominciare l’educazione stradale fin dai primi anni di vita, coinvolgendo scuole di ogni ordine e grado. “L’Automobile Club di Reggio Calabria mette a disposizione la propria collaborazione e la propria esperienza a tutte le scuole della provincia di Reggio Calabria, di ogni ordine e grado, che desiderino organizzare corsi di sicurezza stradale o vere e proprie giornate formative dedicate ai propri studenti. Il tema della sicurezza stradale è importantissimo e rappresenta una cultura che deve essere trasmessa e insegnata sin da piccoli. Educare i bambini e i ragazzi al rispetto delle regole, alla consapevolezza dei rischi e alla responsabilità nei comportamenti significa investire concretamente nella tutela della vita e nella sicurezza di tutti”, ha dichiarato Danile, indicando la volontà dell’Ente di estendere queste esperienze educative anche ad altre realtà scolastiche della provincia.

Al termine dell’iniziativa, l’Automobile Club di Reggio Calabria ha rivolto un ringraziamento alla Dirigente scolastica Rosalba Antonella Zurzolo per l’accoglienza e la disponibilità, alle rappresentanze della Polizia Stradale, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per la partecipazione, all’Assessore Domenica Bumbaca e ad Angela Gravina, agente di Sara Assicurazioni a Siderno. Un riconoscimento particolare è stato espresso anche alla Delegazione ACI di Locri e a Daniela D’Ancora per il supporto organizzativo e la collaborazione nella realizzazione dell’evento. Il ringraziamento più sentito è stato rivolto agli studenti, che hanno seguito l’incontro con attenzione e interesse, contribuendo alla riuscita di una giornata dedicata alla consapevolezza e alla prevenzione. L’appuntamento di Locri ha così confermato il valore della formazione come strumento per promuovere comportamenti responsabili sulla strada, partendo dalle nuove generazioni. Perché la sicurezza stradale non riguarda soltanto il rispetto delle norme, ma rappresenta una cultura di responsabilità e attenzione verso la vita, da sviluppare fin dall’infanzia e da mantenere in ogni momento della quotidianità.