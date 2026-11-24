La tradizione, la creatività e il talento degli artigiani reggini sono stati protagonisti della 25ª Rassegna del Dolce Artigianale Reggino, che si è svolta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 novembre, su iniziativa dell’Associazione Provinciale Pasticceri Artigiani Reggini (APAR) e di Confartigianato. Un’edizione dal significato particolare, celebrata in concomitanza con il quarantesimo anniversario di Confartigianato Calabria, che ha ampliato gli orizzonti della storica manifestazione, andando oltre il mondo della pasticceria per promuovere e valorizzare l’artigianato in tutte le sue forme. Dalla lavorazione del legno alla ceramica, passando per i tessuti e i gioielli, la rassegna ha rappresentato un’importante vetrina per le diverse maestranze del territorio, accomunate dalla capacità di trasformare il lavoro manuale in espressione di creatività, cultura e identità. Non sono mancati i tradizionali appuntamenti dedicati al settore dolciario, con i concorsi riservati ai pasticceri professionisti, agli studenti degli istituti alberghieri e alla migliore vetrina natalizia di pasticceria, oltre alle degustazioni e alle attività di show cooking.

Fragomeni: “Valorizzare quella che è l’intelligenza delle mani”

A spiegare il significato di questa speciale edizione, ai microfoni di StrettoWeb, è stato Antonello Fragomeni, presidente dell’APAR, che ha sottolineato l’importanza di custodire e tramandare i mestieri artigiani alle nuove generazioni. La manifestazione è stata concepita come “un grande contenitore che noi abbiamo pensato possa rappresentare l’artigianato fatto a mano. Esistono tanti lavori che vengono tramandati da anni e noi lavoriamo affinché possano essere tramandati ancora per tanto tempo. Di tutti questi artigiani, chi lavora legno, ceramica, tessuto o gioielli, ognuno di loro contribuisce a valorizzare quella che è l’intelligenza delle mani”.

Sul valore economico e turistico del comparto si è soffermato anche Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio, intervistato da StrettoWeb: “l’artigianato per l’economia della nostra città è un punto di eccellenza. Vanno sostenute per questo le attività dei Pasticceri, che permettono a Reggio di estendersi al di fuori dei confini regionali. I dolci reggini vengono sempre più apprezzati nel mondo e a tal proposito noi lavoriamo per diffondere questo messaggio. Questo è un connubio tra realizzazioni dei nostri Pasticceri e realizzazioni dei nostri artigiani, gli artigiani artistici. Oggi il turista che viene da noi è attratto dal nostro territorio ma anche da queste realizzazioni”.

L’artigianato come opportunità di sviluppo per le nuove generazioni

Particolare attenzione è stata riservata al coinvolgimento dei giovani e alla possibilità di trasformare i mestieri della tradizione in concrete opportunità professionali. A evidenziarlo, ai microfoni di StrettoWeb, è stato Silvano Barbalace, segretario regionale di Confartigianato: “siamo alla 25ª edizione e mi fa piacere che ci sia un’esposizione non solo dei prodotti della pasticceria ma anche una dell’artigianato in ogni sua versione. Ci sono anche i giovani e stiamo cercando di capire quanti ragazzi si stiano appassionando. L’artigianato può essere un ambasciatore di ogni nostra eccellenza”.

Sulle prospettive di sviluppo del settore e sul ruolo delle istituzioni è intervenuto anche il consigliere comunale Nicola Falduto, che ha definito l’iniziativa “una manifestazione che cristallizza il tessuto artigianale nel nostro contesto urbano. E’ un settore che ha attraversato una crisi e l’Amministrazione Comunale ha il compito di accompagnarla in un nuovo processo. Penso, ad esempio, al bergamotto e al recente accordo con la città di Grasse. L’artigianato è una bandiera che la città può portare in giro per farsi conoscere a livello nazionale e internazionale, può essere un motore di sviluppo per politiche giovanili”.

Dello stesso avviso il Presidente del Consiglio Comunale Federico Milia: “dobbiamo evidenziare la capacità che gli artigiani pasticceri hanno nel fare squadra, è un unicum in tutto il mondo. Stanno valorizzando in tutto il mondo quello di cui siamo capaci quando facciamo comunità. E’ uno dei volti più belli della nostra città”.

La 25ª edizione della Rassegna del Dolce Artigianale Reggino ha rappresentato, dunque, non soltanto una celebrazione delle eccellenze della pasticceria locale, ma una vera e propria festa dell’artigianato reggino, delle sue tradizioni e delle professionalità che contribuiscono quotidianamente a preservare e promuovere l’identità produttiva del territorio. Un modo significativo per celebrare i 40 anni di Confartigianato Calabria, guardando al futuro attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni e la valorizzazione di un patrimonio di conoscenze e competenze da custodire e tramandare.